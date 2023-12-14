Лучшие корейские фильмы

В последние годы все чаще и чаще корейские фильмы можно встретить в списке номинантов на престижные кинопремии, положительных рецензиях кинокритиков и восторженных отзывах пользователей сети.

© Кадр из фильма "Я видел дьявола"

Например, нашумевший боевик "Все везде и сразу" взял наибольшее количество статуэток среди номинантов на премию "Оскар" в этом году, а "Паразиты", к которым мы еще вернемся, три года назад победили аж в четырех номинациях. Наверняка и вы смотрели эти фильмы либо, как минимум, слышали о них.

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Примечательно, что корейские режиссеры умеют снимать качественные кинокартины самых разных жанров: и жуткие хорроры, и трепетные драмы, и захватывающие дух боевики.

В этот раз "Рамблер" расскажет о лучших корейских триллерах, которые могут похвастаться интригующим сценарием, неожиданными сюжетными поворотами и убедительной игрой актеров.

"Олдбой"

Кадр из фильма "Олдбой" Год: 2003

Жанр: триллер, детектив, драма, криминал

Продолжительность: 2 часа

Рейтинг Кинопоиска: 8.1

По пути домой бизнесмен О Дэ-cу выпивает и начинает буйствовать, что не остается без внимания полицейских. Но даже после вызволения из участка мужчина не добирается до своей семьи, так как его похищают неизвестные. На протяжении 15 лет главный герой будет заточен в крошечной камере, в которой начнет сходить с ума и узнавать страшные вести о судьбе своей семьи.

"Я видел дьявола"

Кадр из фильма "Я видел дьявола" Год: 2010

Жанр: триллер, боевик, криминал

Продолжительность: 2 часа 24 минуты

Рейтинг Кинопоиска: 7.6

Невеста главного героя жестоко убита. После трагедии Ким Су Хён уходит в отпуск и принимается за поиски преступника, не имея при этом умысла сдать его представителям власти или по-быстрому с ним расквитаться: месть должна быть бесконечной и мучительной. Ким Су устанавливает жучок для отслеживания всех перемещений маньяка и начинает совершать на него регулярные нападения.

"Преследователь"

Кадр из фильма "Преследователь" Год: 2008

Жанр: триллер, криминал, боевик

Продолжительность: 2 часа

Рейтинг Кинопоиска: 7.6

Чунхо – бывший сотрудник полиции, ныне сутенер, в целом доволен своей жизнью и необычным хобби. До тех пор, пока его подопечные не начинают бесследно исчезать, что поначалу воспринимается как внезапное, но привычное увольнение. Правда, вскоре герой осознает, что все ушедшие из профессии в последний раз обслуживали одного и того же клиента. Ему предстоит разобраться, что же произошло на самом деле: кто и с какой целью охотится на беззащитных девушек?

"Мать"

Кадр из фильма "Мать" Год: 2009

Жанр: детектив, триллер, криминал, драма

Продолжительность: 2 часа 9 минут

Рейтинг Кинопоиска: 7.4

Юна Дочжун нельзя назвать беспроблемным надежным сыном: он не может усидеть на одном месте и постоянно впутывается в неприятности. Но однажды случается настоящая беда: по пути домой нетрезвый герой встречает симпатичную девушку, а уже на следующее утро ее находят мертвой. Ему грозит серьезный срок, но заботливая мать не позволит посадить любимого сына за решетку за преступление, которого тот не совершал. Ей снова придется спасать Юна, но уже из более жуткой и запутанной ситуации.

"Новый мир"

Кадр из фильма "Новый мир" Год: 2013

Жанр: криминал, триллер, драма

Продолжительность: 2 часа 15 минут

Рейтинг Кинопоиска: 7.5

Ли Джа Сун – полицейский под прикрытием, внедренный в состав корейской мафии. С поставленной задачей он справляется успешно: продвижение в преступных рядах продвигается. В какой-то момент босс мафии умирает, оставляя своим последователем безграничную власть. Самое интересное, что на освободившееся место есть два претендента, и один из них – начальник Ли. Мужчине предстоит сложный выбор: остаться верным своей службе или по-настоящему войти в преступное сообщество.

"Воспоминания об убийстве"

Кадр из фильма "Воспоминания об убийстве" Год: 2003

Жанр: детектив, криминал, драма, триллер

Продолжительность: 2 часа 11 минут

Рейтинг Кинопоиска: 7.7

В городе Хвасон орудует маньяк: некто нападает на женщин в безлюдных местах и убивает их. Начинается расследование, которое продвигается слишком медленно: у всех подозреваемых оказывается алиби, а криминалистической экспертизы как таковой нет, что усложняет ситуацию. На подмогу местному детективу приходит следователь из столицы: поимка опасного маньяка, как и жизни невинных девушек, зависит от их смекалки и расторопности.

"Паразиты"

Кадр из фильма "Паразиты" Год: 2019

Жанр: драма, триллер, комедия

Продолжительность: 2 часа 11 минут

Рейтинг Кинопоиска: 8.0

Семья Кима Гитхэка еле сводит концы с концами: когда-то глава семейства работал водителем, но потерял место, а новое найти так и не сумел. В один день к нему в гости наведывается старый товарищ, который предлагает его сыну подработать в качестве репетитора по английскому языку и обучать девочку из богатой семьи. Казалось бы, черная полоса для Кима, его жены и детей закончилась: о более удачном стечении обстоятельств нельзя было и мечтать. Никто из них еще не догадывается, какие на самом деле грядут перемены.

"Человек из ниоткуда"

Кадр из фильма "Человек из ниоткуда" Год: 2010

Жанр: боевик, криминал, триллер

Продолжительность: 1 час 59 минут

Рейтинг Кинопоиска: 7.7

В центре сюжета владелец небольшого ломбарда в тихом районе. Мужчина живет скромно и фактически общается только с девочкой по имени Со Ми, мать которой работает танцовщицей в клубе с не самой безоблачной репутацией и решает ограбить своего коллегу-наркокурьера. После успешно реализованного налета женщина оставляет товар в ломбарде и вовлекает его владельца в череду неприятных событий.