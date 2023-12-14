Стала известна дата выхода комедии «Успешный»

Стала известна дата премьеры комедийного сериала «Успешный» с Владимиром Сычёвым и Артёмом Сучковым в главных ролях.

© Кадр из сериала "Успешный"

Об этом сообщается в трейлере, опубликованном на YouTube-канале KION. Зрителям платформы просмотр шоу станет доступным с 1 января 2024 года.

В центре сюжета — неунывающий 30-летний неудачник и сотрудник магазина техники Саша, который выдаёт себя за матёрого бизнес-тренера. Однажды героя приглашают провести мастер-класс для топ-менеджеров одной из крупных компаний. Но только для того, чтобы на его примере показать сотрудникам бессмысленность коучинга.

Тем не менее позитивное отношение Саши к жизни вызывает зависть у персонажа Владимира Сычёва, гендиректора фирмы, — несмотря на внушительный капитал мужчина остаётся несчастным. Тогда он нанимает Сашу персональным тренером личностного роста. Это даёт шанс и герою изменить свою жизнь.

«Первое, что меня сильно зацепило, — это качественный, интересный, крепкий сценарий, к которому вообще никаких вопросов не было. Всё было до нюансов, до каких-то мелочей проработано, прописано, продумано. Второе — классная роль, сразу было понятно, есть где развернуться по-актёрски. Также профессиональная съёмочная команда — такое ощущение, что мы уже не один проект вместе сделали, хотя на самом деле впервые сотрудничали», — цитирует Сычёва пресс-служба онлайн-кинотеатра.

Кроме того, в актёрский ансамбль вошли Ольга Медынич, Влад Коноплёв и Александра Власова.