В ЦМД «Текстильщики» состоится праздничный концерт

15.12.2023. 15 декабря в Центре московского долголетия Текстильщики пройдет праздничный концерт. Об этом сообщили в руководстве центра. — Гостей ждёт чарующий и манящий концерт шоу-группы «Вдохновение», при участии неповторимых Сивохиной Елены, Натальи Гудковой, Ларисы Запольской, Дмитрия Суслова и очаровательной поэтессы и конферансье Светланы Бритвиной, — рассказали в центре. Ждём вас 15 декабря в 15.00. ЦМД «Текстильщики» расположен по адресу: 7-я улица Текстильщиков, дом 4А, стр.1.