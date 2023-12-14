Меньшиков противостоит Янковскому в новом сериале «Прелесть»

Криминальная драма "Прелесть" с Филиппом Янковским и Олегом Меньшиковым в главных ролях выйдет 18 января 2024 года. Об этом "Газете.Ru" сообщили в пресс-службе онлайн-кинотеатра PREMIER.
Сюжет развернется в одном из провинциальных городов, где еще в советские времена был построен градообразующий аффинажный завод.
Однажды 25-летний автоугонщик по кличке "Цыган" встречается с нынешним и бывшим директорами промышленного предприятия, от которых узнает правду о том, что случилось с его отцом на заводе 20 лет назад. Их роли исполнили Янковский и Меньшиков, а Цыгана - Федор Федотов.
"Роль Лешки Цыгана для меня просто подарок. Этот парень - автоугонщик, закрытый, тихий, молчаливый, суровый, всегда в черном. Для меня это совершенно неожиданная роль. Я не ожидал, что в моей жизни случится такое утверждение, и вся работа над этой ролью стала для меня очень важным актерским опытом", - признался Федотов.
Шоу будет состоять из шести серий. Режиссером выступил Динар Гарипов ("Территория 2").
В каст также вошли Елизавета Кононова, Максим Коновалов, Назар Сафонов, Вера Кинчева и др.