Меньшиков противостоит Янковскому в новом сериале «Прелесть»

"Роль Лешки Цыгана для меня просто подарок. Этот парень - автоугонщик, закрытый, тихий, молчаливый, суровый, всегда в черном. Для меня это совершенно неожиданная роль. Я не ожидал, что в моей жизни случится такое утверждение, и вся работа над этой ролью стала для меня очень важным актерским опытом", - признался Федотов.