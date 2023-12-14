"Король и Шут" стал самым популярным сериалом на "Кинопоиске"

Онлайн-кинотеатр "Кинопоиск" подвел итоги года и раскрыл аудиторию самых популярных проектов. Сразу 60 фильмов и сериалов на "Кинопоиске" в 2023 году преодолели планку по аудитории в 1 миллион подписчиков.

За месяц "Кинопоиск" смотрят 11 миллионов подписчиков Плюса, что на 45% больше чем годом ранее (учитывались подписчики Плюса, которые посмотрели больше 2 минут фильма, сериала, спортивной трансляции). В 2023 году подписчик в среднем посмотрел в онлайн-кинотеатре 34,5 фильмов-сериалов. Больше всего подписчики смотрели фильмов - в среднем по 22,6 фильма. Любители сериалов посмотрели в среднем по 11,6 проектов. Также в 2023 году сильно вырос интерес к спорту на "Кинопоиске": в среднем подписчики посмотрели за год 5 спортивных трансляций, а спортивные фанаты - десятки матчей и соревнований по футболу, хоккею и смешанным единоборствам.

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Директор по взаимодействию с индустрией компании "Яндекс" Ксения Болецкая представила ежегодный топ-20 онлайн-кинотеатра по аудитории за минувший год и раскрыла данные по аудитории самых популярных проектов.

Топ-20 возглавил сериал "Король и Шут", который уже посмотрели 4,3 миллиона подписчиков Плюса. Проект поставил абсолютный рекорд для сериалов или фильмов на "Кинопоиске" за первые два месяца показа. Самой популярной комедией на "Кинопоиске" в этом году стал другой оригинальный проект - "Кибердеревня", ее аудитория - 3,3 млн подписчиков. Драма, комедия и фантастика - три самых популярных жанра как на "Кинопоиске", так и среди всех сериалов, которые смотрят зрители в России в телеэфире и в интернете.

В топ-5 самых популярных проектов года на "Кинопоиске" также вошли два фильма Гая Ричи - "Операция "Фортуна": Искусство побеждать" и "Переводчик". У этого режиссера огромная база фанатов в России: только в этом году фильмы Ричи на "Кинопоиске" посмотрели 6 млн подписчиков.

Один из главных трендов года на рынке развлечений - изменение отношения онлайн-аудитории к российским фильмам и сериалам. Интерес к отечественному контенту растет не первый год: так, в 2020 году 60% подписчиков за год посмотрели на "Кинопоиске" хотя бы один отечественный фильм и сериал, а в 2022 году их было уже 75,4%. В этом году смотрение российского контента на "Кинопоиске" стало действительно массовым - в течение года оно охватывает 81% аудитории.

"Мы видим, что впервые массовая аудитория готова платить за онлайн-доступ именно к российским фильмам и сериалам, они становятся хитами, они активно обсуждаются в социальных сетях, ради них миллионы новых подписчиков приходят на платные стриминги", - заявила Ксения Болецкая.

Одна из основных движущих сил таких изменений - оригинальные проекты стримингов, с их знанием интересов онлайн-аудитории и массовыми рекламными кампаниями. В топ-20 этого года на "Кинопоиске" сразу 12 оригинальных проектов, причем три из них - сериалы других онлайн-кинотеатров. Они вышли на "Кинопоиске" одновременно или спустя какое-то время после премьеры на своем сервисе. Так, новый сезон "Вампиров средней полосы" от Start на "Кинопоиске" в этом году посмотрели 1,7 млн подписчиков, а аудитория двух сезонов уже достигла 3,1 млн. Это один из самых популярных сериалов 2023 года на "Кинопоиске". У сериалов Wink "Мерзлая земля" и "Библиотекарь" 1,9 и 1,7 млн подписчиков соответственно.

Франшизы, вырастающие из оригинальных проектов, еще сильнее расширяют их аудиторию. Так, два фильма в топ-20 "Кинопоиска" за 2023 год основаны на широко известных сериальных франшизах - "Беспринципные в деревне" и "Мажор в Сочи" с Павлом Прилучным. Полнометражное продолжение "Беспринципных" посмотрели 2,2 млн подписчиков. "Мажор в Сочи" стартовал в декабре 2022 года, собрал за первый месяц показа больше 1 млн подписчиков, а в этом году его аудитория увеличилась до 3 миллионов.

"Мажор в Сочи" стал самым популярным фильмом первого дня 2023 года - после новогодней ночи его включили больше подписчиков, чем "Гарри Поттер: Философский камень" или любой другой фильм из библиотеки онлайн-кинотеатра.

Показ телевизионных сериалов в крупных онлайн-кинотеатрах уже привлекает заметную дополнительную аудиторию к эфирным проектам. Так, сериал канала СТС "Папины дочки. Новые" вошел в топ-20 года на "Кинопоиске", его посмотрели 2,2 млн подписчиков.

"Наши данные и расчеты самих телеканалов показывают, что пересечение аудитории эфира и стримингов очень невелико, для сериалов это около 10%. Пересечение невелико в том числе потому что часть молодых зрителей не готовы отказаться от потребления контента в сети даже ради любимых сериалов. Показ телевизионных премьер одновременно с эфиром в онлайн-кинотеатрах расширяет аудиторию, дает дополнительные возможности по монетизации проектов", - сказала Болецкая.

Что смотрели на "Кинопоиске" в 2023 году

"Король и Шут""Операция "Фортуна": Искусство побеждать""Переводчик""Кибердеревня""Джон Уик 4""Беспринципные""Вампиры средней полосы""Кунг-фу жеребец""Пищеблок""Беспринципные в деревне""Крушение""Два холма""Папины дочки. Новые""Баба Яга спасает мир""Фандорин. Азазель""Мажор в Сочи""Мерзлая земля""Контейнер""Библиотекарь""Джентльмены"

Справка "РГ"