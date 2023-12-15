Процесс озвучивания мультфильма «Шрек» на русский язык был довольно сложным. Переводчикам и актёрам озвучивания пришлось тщательно работать над подбором правильных интонаций и эмоциональной окраски реплик персонажей.

Особенно удачным получилось озвучивание главного героя – Шрека. Его русский голос, принадлежащий актеру Алексею Колгану, звучит невероятно органично и живо. Колган сумел передать всю гамму эмоций Шрека – от раздражения и гнева до нежности и радости.

Русская версия озвучивания Шрека получилась даже более правдоподобной и яркой, чем оригинал на английском языке. Голос Майка Майерса в роли Шрека звучит немного плоско и однообразно на фоне эмоционального и объёмного озвучивания Колгана.