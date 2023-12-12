Что смотреть в январе 2024 года: 8 ожидаемых сериалов

Новый 2024 год начнется с уймы интересных сериалов на самые разные темы. Среди них будет как мистика, так и детективы с комедиями. Киноманам явно будет из чего выбрать из премьерных сезонов свежеиспеченных шоу.

Что смотреть в январе 2024 года: 8 ожидаемых сериалов
© Кадр из сериала «Эхо», 2024 год.

О том, какие сериалы выйдут в январе 2024 года, читайте в нашем материале.

Видео дня

«Недетское кино»

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Подростки случайно открывают портал в другой мир, где живут персонажи русских народных сказок. В их числе Кощей и Кикимора. Странные и порой жуткие герои детских книг помогут главному герою отыскать отца и одержать победу на кинофестивале. В проекте снялись Александр Головин, Кай Гетц, Ольга Прокофьева и многие другие артисты.

Премьера: 1 января 2024 года.

«Прощай, Земля»

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К Земле приближается огромный астероид, способный уничтожить все живое на планете. Пока мир скупает товары первой необходимости и продумывает способы выживания, учительнице южнокорейской школы предстоит защитить от опасности своих маленьких учеников. Для этого хрупкой женщине придется посмотреть в глаза собственным страхам и победить их.

Премьера: 1 января 2024 года.

«Эхо»

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Латиноамериканка Майя Лопес обладает суперспособностями. Девушка всеми силами пытается развить их, чтобы в будущем отомстить Сорвиголове. Он, как считает героиня, повинен в смерти ее отца. Однако в скором времени ей предстоит узнать правду и изменить свое мнение о слепом воителе.

Премьера: 10 января 2024 года.

Сериал «Мандалорец», четвертый сезон: дата выхода, сюжет, герои

«Судимость»

Кадр из сериала «Судимость», 2024 год.

Двое английских полицейских поднимают из архива дело, раскрыть которое их коллеги не могут уже много лет. Однако один-единственный звонок дает зацепку. Она может стать решающей в расследовании. Главную мужскую роль в сериале исполнил Питер Капальди, известный по культовому британскому сериалу «Доктор Кто».

Премьера: 10 января 2024 года.

«Мальчик поглощает Вселенную»

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Илаю нет еще и 15 лет, но он уже успел хлебнуть горя. Его мать страдает от зависимостей, отчим торгует запрещенными веществами, а отец, к которому мальчик попадает в итоге, испытывает проблемы психического свойства. Но парень не отчаивается и мечтает стать известным журналистом, чтобы спасти семью от саморазрушения.

Премьера: 11 января

«Тед»

Кадр из фильма «Третий лишний» , 2012 год.

Сериал «Тед» является предысторией к фильму «Тед» с Марком Уолбергом в главной роли. В новой истории зрителям расскажут, как плюшевый медведь обрел разум и нашел хозяина, которым стал 16-летний подросток Джон Беннет.

Премьера: 11 января 2024 года.

«Грисельда»

Кадр из сериала «Грисельда», 2024 год.

Сериал рассказывает о становлении одной из самых известных контрабандисток во всем мире. Эта женщина наладила множество сетей по торговле запрещенными веществами, а также придумала хитрые способы перевозки опасного товара. Сериал основан на реальных событиях. Главную женскую роль в проекте исполнила звезда сериала «Американская семейка» София Вергара.

Премьера: 25 января 2024 года.

«Эмигранты»

Кадр из сериала «Эмигранты», 2024 год.

История начинается с того, как несколько женщин с разных уголков земли переезжают в Гонконг, чтобы начать там новую жизнь. Однажды судьбы героинь пересекаются и оказывается, что каждая из них приехала в Китай, желая убежать от самой себя. Главную женскую роль исполнила оскароносная актриса Николь Кидман.

Премьера: 26 января 2024 года.

Ранее «Рамблер» писал о том, каким получился пятый сезон «Очень странных дел».

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