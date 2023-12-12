Что смотреть в январе 2024 года: 8 ожидаемых сериалов
Новый 2024 год начнется с уймы интересных сериалов на самые разные темы. Среди них будет как мистика, так и детективы с комедиями. Киноманам явно будет из чего выбрать из премьерных сезонов свежеиспеченных шоу.
О том, какие сериалы выйдут в январе 2024 года, читайте в нашем материале.
«Недетское кино»
Подростки случайно открывают портал в другой мир, где живут персонажи русских народных сказок. В их числе Кощей и Кикимора. Странные и порой жуткие герои детских книг помогут главному герою отыскать отца и одержать победу на кинофестивале. В проекте снялись Александр Головин, Кай Гетц, Ольга Прокофьева и многие другие артисты.
Премьера: 1 января 2024 года.
«Прощай, Земля»
К Земле приближается огромный астероид, способный уничтожить все живое на планете. Пока мир скупает товары первой необходимости и продумывает способы выживания, учительнице южнокорейской школы предстоит защитить от опасности своих маленьких учеников. Для этого хрупкой женщине придется посмотреть в глаза собственным страхам и победить их.
Премьера: 1 января 2024 года.
«Эхо»
Латиноамериканка Майя Лопес обладает суперспособностями. Девушка всеми силами пытается развить их, чтобы в будущем отомстить Сорвиголове. Он, как считает героиня, повинен в смерти ее отца. Однако в скором времени ей предстоит узнать правду и изменить свое мнение о слепом воителе.
Премьера: 10 января 2024 года.
«Судимость»
Двое английских полицейских поднимают из архива дело, раскрыть которое их коллеги не могут уже много лет. Однако один-единственный звонок дает зацепку. Она может стать решающей в расследовании. Главную мужскую роль в сериале исполнил Питер Капальди, известный по культовому британскому сериалу «Доктор Кто».
Премьера: 10 января 2024 года.
«Мальчик поглощает Вселенную»
Илаю нет еще и 15 лет, но он уже успел хлебнуть горя. Его мать страдает от зависимостей, отчим торгует запрещенными веществами, а отец, к которому мальчик попадает в итоге, испытывает проблемы психического свойства. Но парень не отчаивается и мечтает стать известным журналистом, чтобы спасти семью от саморазрушения.
Премьера: 11 января
«Тед»
Сериал «Тед» является предысторией к фильму «Тед» с Марком Уолбергом в главной роли. В новой истории зрителям расскажут, как плюшевый медведь обрел разум и нашел хозяина, которым стал 16-летний подросток Джон Беннет.
Премьера: 11 января 2024 года.
«Грисельда»
Сериал рассказывает о становлении одной из самых известных контрабандисток во всем мире. Эта женщина наладила множество сетей по торговле запрещенными веществами, а также придумала хитрые способы перевозки опасного товара. Сериал основан на реальных событиях. Главную женскую роль в проекте исполнила звезда сериала «Американская семейка» София Вергара.
Премьера: 25 января 2024 года.
«Эмигранты»
История начинается с того, как несколько женщин с разных уголков земли переезжают в Гонконг, чтобы начать там новую жизнь. Однажды судьбы героинь пересекаются и оказывается, что каждая из них приехала в Китай, желая убежать от самой себя. Главную женскую роль исполнила оскароносная актриса Николь Кидман.
Премьера: 26 января 2024 года.
Ранее «Рамблер» писал о том, каким получился пятый сезон «Очень странных дел».