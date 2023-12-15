«Это золото»: фанаты в восторге от трейлера нового «Полицейского из Беверли-Хиллз»

Вчера Netflix выпустил первый тизер фильма «Полицейский из Беверли-Хиллз: Аксель Фоули» с Эдди Мёрфи в главной роли. Эта лента — первая по комедийной франшизе с 1994 года.

Судя по реакции аудитории, фанаты очень сильно ждут новую часть франшизы. За 18 часов у трейлера набралось 8 млн просмотров и 69 тыс. лайков. В комментариях очень много тёплых слов о франшизе и игре Эдди Мёрфи.

Я не могу поверить, что они снова собрали команду после стольких лет. Я увидел в трейлере всё, что действительно хотел.

Это выглядит настолько хорошо, что определённо заслуживает выхода в кинотеатрах.

Чуваки, это чистое золото. Обожал смотреть их в детстве. Рад видеть всех троих снова!

Какие же легенды! У меня мурашки побежали по коже.

События четвёртой части серии развернутся в наши дни. По сюжету герой Мёрфи вновь прибывает в Калифорнию, где его напарником становится полицейский средних лет — его сыграл Джозеф Гордон-Левитт.

«Полицейский из Беверли-Хиллз» — серия комедийных фильмов о детективе полиции Детройта Акселе Фоули, который расследует разные преступления.

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