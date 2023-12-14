Оркестр российских брендов: первая музыкальная премия для бизнеса

В Москве состоялась торжественная церемония вручения ежегодной музыкальной премии FONMIX, учрежденной крупнейшей российской аудиобрендинговой компанией "ФорМакс". Премия существует с 2017 года, но впервые ее удостоились не только популярные артисты, но и лидирующие компании из различных секторов экономики, которые используют музыкальный контент для развития бренда, расширения партнерских связей и повышения лояльности аудитории. Среди критериев оценки была открытость бизнес-компаний новым творческим коллаборациям, а также поддержка талантливых музыкантов. По словам руководителя компании "ФорМакс" Валерии Брусникиной, награды удостоились все, для кого музыка является неотъемлемой частью бизнеса, точно так же, как и для организатора премии.

- Все победители премии FONMIX уверенно демонстрируют, насколько эффективным инструментом для развития и масштабирования бизнеса является грамотно подобранное звучание, как оно помогает повысить лояльность аудитории, привлечь клиентов и наладить с ними более тесную коммуникацию. Можно вспомнить слова Уолтера Патера о том, что "любое искусство стремится к тому, чтобы стать музыкой". Сегодня грамотно подобранная музыка в общественных пространствах формирует наши эмоции, помогает донести ключевое сообщение бизнеса своей аудитории, - убеждена Валерия Брусникина.

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Событие прошло в формате интерактивного шоу с участием медийных персон и поп-звезд. Специальным гостем, получившим главную награду в номинации "Хит на все времена", была Катя Лель. В этом году песня "Мой мармеладный", которая в 2004-м взорвала российские чарты, снова стала самым популярным треком среди не только российской, но и зарубежной публики в социальных сетях.

- Это награда, которую я ждала всю свою жизнь. Я благодарна Максу Фадееву, который начал всю эту "мармеладоманию". Раз эта песня закрутилась на всем земном шаре, значит за Россией большое музыкальное будущее, - говорит певица.

В финале гостей ждал гала-ужин и концерт с выступлением лауреатов премии. Ведущим стал актер, шоумен, певец и продюсер Станислав Ярушин. Свои композиции представили гитарист-виртуоз ДиДюЛя (номинация "Гармония звука"), Filatov & Karas (номинация "Заряд бодрости") и Amirchik, признанный "Открытием года".

- Спасибо за эту награду! Я не считаю, какая это победа по счету, но каждый раз говорю спасибо своим слушателям и коллегам, которые отмечают мои заслуги. Мне важно не только творчески развиваться, но и получать обратную связь и оценку своей музыки, - поделился эмоциями Амирхан Батабаев, а именно так зовут нашего героя родом из Бишкека.

В номинации "Музыка для души" обладателем приза стала группа Dabro, получившая широкую известность благодаря популярным трекам "Юность" и "На часах ноль-ноль".

Сервис "VK Музыка" стал победителем в номинации "Музыкальное приложение года". Организаторы премии отметили успехи VK по созданию персональных подборок, ориентированных на особенности потребительских вкусов, расширение контента за счет эксклюзивных авторских шоу в разделе "Подкасты", заслуги в продвижении творчества молодых музыкантов, а также кампанию "100 плейлистов звезд" с личными плейлистами популярных артистов, составленными специально для "VK Музыки".

- Спасибо, что отмечаете наши успехи в развитии продукта и индустрии в целом. Спасибо FONMIX за то, что делает наше "путешествие" в музыкальном мире более увлекательным, - сказал директор по музыкальным сервисам VK Николай Дуксин.

Номинация "Лучшая стратегия рекламно-информационных интеграций", в которой победила сеть магазинов "Детский мир", призвана подчеркнуть то, как успешно компания использует аудиовизуальные инструменты, в том числе транслируемые сервисом FONMIX, для наиболее эффективной реализации своей бизнес-концепции.

В тематической категории "На одной волне" приз достался крупнейшей российской круизной компании и туроператору "ВодоходЪ" за музыкальную концепцию при организации путешествий на водном транспорте.

- Для нас очень важно, что мы победили в этой номинации. В нашем бизнесе невозможно обойтись без музыки. В туризме она значит очень много. Будучи крупнейшим круизным туроператором, мы заботимся не только о том, чтобы гости были довольны питанием, экскурсиями, но и могли погрузиться в особую атмосферу во время путешествия. Благодаря нашему партнеру FONMIX они не только просыпаются под музыку, но и идут под музыкальный аккомпанемент по городу. В результате во многом благодаря этому трое из четырех гостей, поднявшихся на борт, возвращаются к нам, - отметила руководитель отдела маркетинга и связей с общественностью компании "ВодоходЪ" Алла Можарова.

Лучшим "Поставщиком эмоций" была признана компания SUNLIGHT, которая провела массовый конкурс с ироничным названием "Запой с SUNLIGHT". Участникам предлагалось загрузить видео с собственным музыкальным исполнением. Конкурс собрал более тысячи уникальных пользователей, было опубликовано 2500 видео, набравших свыше 24 000 лайков, порядка 4000 комментариев и более 25 000 репостов. Это позволило увеличить интенсивность контактов с аудиторией на платформе SUNLIGHT Play до миллиона в сутки. При этом пользователи стали создавать в два раза больше нового контента и делиться им в три раза чаще.

"Самым музыкальным маркетплейсом", которому также удалось повысить лояльность клиентов, предложив им проявить свои музыкальные таланты, стал OZON.

- Очень приятно слышать, что мы не только самый всенародно любимый, но и "Самый музыкальный маркетплейс". Мы благодарны за признание, будем стараться и дальше оправдывать ожидания аудитории, удивлять ее чем-то новым и продолжим развиваться, - отметил управляющий директор компании OZON Сергей Беляков.

То, что креативность бренда раскрывается в уникальном звучании, доказал I am studio - пионер по созданию одежды с ярким и запоминающимся дизайном в сегменте middle-up в России. Компания была отмечена в номинации "Креативная индивидуальность".

А за "Уникальный звуковой почерк" премия присвоена часовому заводу "Ракета". Бренд, перешагнувший полувековой юбилей, отличает неповторимый звук механизма, символизирующего вечный ход истории.

- Для нас очень большая честь стать победителями этой премии. Звук наших часов абсолютно уникален и не похож на звучание ни одних швейцарских часов. Механизм всех моделей "Ракеты" имеет свою собственную конструкцию, он сделан из российских материалов и совершает 18 000 ударов в час. Звучание часов очень важно, оно символизирует биение нашего сердца. Часы - это "живой" предмет, который непрерывно, без остановки транслирует время, а оно является самой большой ценностью в нашей жизни, - отметил управляющий директор компании "Ракета" Дэвид Хендерсон-Стюарт.

За "Неподражаемый вкус" награжден владелец ресторанного холдинга il Forno Group Генрих Карпин, который знает все не только о великолепной кухне, но и о правильном выборе музыки для своих посетителей.

Российская инновационная платформа DAOGRAM, предлагающая все необходимые инструменты для создания десятков тысяч социальных сетей с самыми широкими возможностями, была отмечена в номинации "Конструктор успеха".

- Сегодня особенный день, потому что я получаю награду за свое новое детище и новое слово в цифровом мире. DAOGARM полностью демонополизировал рынок соцсетей, и теперь любой бренд, компания, предприниматель может составить конкуренцию другим уже существующим соцсетям. На нашей платформе уже создается первая музыкальная соцсеть "Артист" и еще множество других соцсетей, в которых музыка будет играть ведущую роль, - рассказал сооснователь конструктора для создания социальных сетей DAOGRAM Темур Шакая.

В категории "Партнерство без границ" в лидеры вышла компания "Мегафон", которая предоставляет клиентам возможность постоянно слушать любимую музыку и смотреть клипы. Да и в рекламе мобильного оператора всегда звучат хиты: достаточно вспомнить ролик под песню "Беги, беги" "Иванушек International".

Компания FONMIX рассказала о новых возможностях, которые откроются пользователям в наступающем году. Это обновленный личный кабинет с интуитивно понятным интерфейсом, централизованным управлением медиаполитикой заведений, возможностью подключения нового объекта всего в несколько кликов, дополнительными инструментами кастомизации оформления под индивидуальные потребности и интеллектуальной рекомендательной системой подбора музыкальных концепций. Также клиентам будет доступен Плеер 2.0, который позволит осуществлять полный контроль за эфиром благодаря гибкой настройке параметров вещания, возможности изменения очереди проигрывания, поиска треков в библиотеке и добавления их в эфир, возвращения к проигранной композиции, системе лайков и дизлайков.

Представители "ФорМакс" также презентовали новый продукт - инновационную платформу мониторинга медиа в режиме реального времени SonicScout Pro в эфире теле- и радиокомпаний, подкастах, социальных сетях и стриминговых сервисах. Это система мониторинга и анализа медиа на основе искусственного интеллекта и машинного обучения. Проанализированные данные попадают в интерфейс уже через 15 минут. Достаточно загрузить медиафайл, и SonicScout Pro найдет все упоминания о нем в различных медиа. Это медиасервис для бизнеса различного масштаба: крупных корпораций, консалтинговых агентств, СМИ, PR-агентств и журналистов, ОКУПов, авторов и правообладателей, стартапов, малых и средних предприятий.

Партнерами премии FONMIX-2023 выступили: гольф-клуб "Геленджик Гольф Резорт"; отель, входящий в комплекс делового центра "Парк Хуамин", Soluxe Hotel Moscow; бренд профессиональной косметики из натуральных ингредиентов "ОНА ИНАЯ"; грузинский бренд одежды NOKASSI, визитной карточкой которого стало платье-кимоно, представленное персоналом церемонии; студия цветов Flowers33 и крупнейшая в России онлайн-библиотека саммари, издательство нон-фикшн и студия инфографики Smart Reading.

Ежегодная музыкальная премия FONMIX учреждена крупнейшей российской аудиобрендинговой компанией "ФорМакс", создателем уникального программного комплекса для организации легального фонового музыкального вещания - FONMIX.

Плеер FONMIX - это одно из первых на российском рынке интеллектуально-программное решение для организации легального музыкального, видео, рекламного и информационного оформления различных общественных пространств, в том числе для аудиовизуального брендинга магазинов, торговых центров, салонов-красоты, фитнес-клубов, кафе, баров и ресторанов. Плеер FONMIX направлен на решение задач компаний по организации публичного воспроизведения музыкальных произведений и предоставления прав на такое воспроизведение бизнес-потребителям, автоматически формируя отчетность для правообладателей, обществ по коллективному управлению правами.

Профессионально подобранная музыкальная концепция на коммерческом объекте создает необходимую атмосферу для клиентов и сотрудников, что напрямую влияет на формирование покупательского пути, скорость принятия решений о покупке и их частоту.

На сегодняшний день FONMIX звучит более чем на 50 000 объектах по всей России. В России и странах СНГ открыты 14 представительств FONMIX. Аудитория сервиса составляет более 8 млн слушателей в день, а совокупная озвучиваемая площадь составляет более 2,4 млн м2.