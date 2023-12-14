Адам Драйвер высказался о финале новых «Звездных войн»

Дарт Вейдер начинал свой путь как преданный Тёмной стороне Силы персонаж, а к последнему фильму он стал уязвимым и слабым. С Кайло всё задумывалось наоборот. Изначально он должен был быть растерянным и уязвимым, а к концу третьего фильма стать преданным Тёмной стороне.