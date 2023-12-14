Кто такой чушпан? Сленг из сериала «Слово пацана»

9 ноября 2023 года состоялась премьера сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте». Через месяц портал «Кинопоиск» признал его самым популярным проектом месяца. Сюжет повествует о группировке молодых парней, которые не могут найти свое место в непредсказуемой реальности на закате существования Советского Союза. Их лексиконы наполнены специфическим жаргоном, который из-за оглушительной популярности проекта проник и в речь зрителей сериала. Главное «слово пацана», конечно, «чушпан», однако около 70 процентов зрителей не знали о его существовании до выхода сериала. «Лента.ру» разбирается, что означает это понятие и как оно проникло в лексикон советской молодежи.

Видео дня

Главное о слове «чушпан»

Морфологические и синтаксические свойства: Чуш-па́н — существительное, одушевленное, мужской род, 2-е склонение. Корень: чушпан Произношение: t͡ɕʊʂpənɨ Семантические свойства, значение: чушпан (криминальный жаргон) — человек, не состоящий в криминальной группировке, слабохарактерный, неспособный постоять за себя Синонимы: лох, фраер, ботаник

«Чушпан» — из какого это словаря

Пожалуй, слово «чушпан» главные герои сериала — казанские подростки конца 1980-х — произносят чаще других сленговых выражений. Однако несмотря на популярность среди поклонников сериала, слово это довольно редкое.

Если обратиться к Национальному корпусу текстов русского языка, в котором насчитывается около шести миллионов материалов — начиная с классической поэзии и заканчивая статьями современных СМИ, — можно увидеть, что слово «чушпан» представлено лишь однажды — в статье «Конец Казань-ностры», опубликованной «Комсомольской правдой» в 1991 году.

Не пили, не курили, держались кучно, боролись с фарцой, мажорами и длинноволосыми, облагали налогами пивников, мясников и «чушпанов», собирали деньги «на тюрьму» и друг другу на похороны из статьи «Конец Казань-ностры»

Словарь современной лексики, жаргона и сленга определяет слово «чушпан» так: «человек, который не следит за модой и одевается неряшливо». Близким ему можно назвать слово «чух» — то есть тот, кто не понимает реальной ситуации, человек, которого легко «развести».

Тюремные корни «чушпана»

Так как слово «чушпан» в сериале активно используют молодые люди из маргинальных кругов, можно предположить, что корнями это понятие уходит в тюремный жаргон.

Как Ярославля, имени которого издание не называет, «чушпан» — это старое выражение, которое сегодня уже не используется. Появилось оно намного раньше описанных в сериале времен — в 1930-1950-х годах.

Понятие «чушпан» пришло из Сиблага. Оно является родственным слову «чухан» — это пренебрежительное выражение, которое использовалось в отношении к вновь прибывшему заключенному, еще не заслужившего репутацию козырного, вора или бродяги

«Чушпаном» в советские годы могли назвать пионера или комсомольца, который забрел не в свой район. Подтверждая определение из словаря, заключенный отметил, что это слово означает молодого человека, который не состоит в группировке, а значит, не знает жизни и установленных порядков.

Похожее толкование приводится и в книге Роберта Гараева «Слово пацана. Криминальный Татарстан 1970–2010-х», которая легла в основу сюжета сериала.

«Щемить чушпанов», согласно тексту Гараева, означает «третировать подростков, не участвовавших в группировках». Обычно у них отнимали деньги и ценные вещи, в представлении казанского маргинала чушпан — это бесправный человек, которого можно бить и унижать. Чушпан — это не уличный человек, не состоящий в криминальном «государстве» пацанов, а значит, его полагается облагать налогами.

«Чушпан» — противоположность «пацану», то есть человеку, который является членом группировки, «своим» в уличных кругах

Сегодня также есть версия, что «чушпан» — это сочетание слов «чухан» и «пацан». То есть так можно назвать «пацана», который еще не определился со своим районом.

Какие еще есть версии происхождения слова «чушпан»

Деревянный стакан

Есть версия, что история «чушпана» намного древнее, и слово это уходит корнями в древнерусский язык. Якобы в старину так называли небольшие деревянные стаканы.

Эта посуда делалась из подручных материалов и не представляла никакой ценности, так что при ее утрате никто в доме не расстраивался. Возможно, именно поэтому слову «чушпан» в тюремном жаргоне придается уничижительный оттенок.

Согласно этой версии, тюремный сленг сформировался в том числе благодаря крестьянам, которые привезли в города свой язык, убегая от коллективизации

Достоверных доказательств такой теории нет, и подобные размышления остаются на уровне догадок.

Чушь

Также есть версия, что понятие «чушпан» пошло от слова «чушь», означающего нелепость и бессмыслицу. Якобы в молодежной среде оно было преобразовано, и с течением времени сформировалось отдельное понятие — чушпан.

Брюки

Еще одна неподтвержденная версия связана с казанской модой. Якобы в те годы местная молодежь начала менять брюки клеш на более современные «дудочки». Тех, кто одевался по старой моде, называли словом «чешуя», которое якобы превратилось в «чушпан».

Синонимы слова «чушпан»

Так как в сериале речь идет о казанских подростках, можно предположить, что слово «чушпан» является региональным и употребляется далеко не везде.

Например, в Самарской области, расположенной по соседу с Татарстаном, в ходу было слово «чушок»

Помимо схожего значения с «чушпаном», это слово тоже могло означать грязного человека в неопрятной одежде.

В таком же контексте человека могли назвать «чушкой» или «лохом».

Почему слово «чушпан» стало популярным

Фразу «С какого района, чушпан?», возможно, скоро назовут крылатой вслед за выражением «В чем сила, брат?» из фильма Алексея Балабанова. «Слово пацана. Кровь на асфальте» логично продолжает линию «Бригады», «Бандитского Петербурга» и других российских сериалов о бандитах.

Шоу о маргиналах и преступных группировках можно считать одной из России. На рубеже 1980-1990-х, когда страну накрыла волна преступности на фоне экономического кризиса, ситуация на телеэкране вполне отражала текущую реальность. В повседневную жизнь начала проникать тюремная культура, в том числе сленг и «понятия» — кодекс чести маргинала.

Кроме того, сюжеты бандитских сериалов не просто рассказывали истории преступных группировок — в них, как в зеркале, отражалась история новой России и болезненный процесс перехода от советского строя к демократическому.

Например, сериал «Бригада» показал историю обычного парня, вернувшегося из армии, который через мир криминала пробился чуть ли не в депутаты

Этот сюжет попал в болевую точку людей того времени — нестабильность и разгул преступности, первые попытки построить бизнес и многочисленные провалы, повлекшие за собой бедность, стали маркерами эпохи развала СССР.

Младшее поколение хорошо знакомо с этими временами по рассказам родителей, а подростковые разборки за гаражами, как и тюремные понятия, до сих пор являются частью культуры некоторых молодежных групп.