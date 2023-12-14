Мультфильм «Щенячий патруль»: почему стоит показывать детям

Это красивый и добрый мультик для всех.

© Чемпионат.com

Все мама и папы знают: если бесконтрольно пустить ребёнка за просмотр YouTube, он быстро найдёт настолько противные ролики, что волосы дыбом встанут. Поэтому подбирать мультфильмы стоит самому.

Видео дня

Какие подойдут? Лучше обратить внимание на «Щенячий патруль»: он и детям нравится, да и самому его можно смотреть без стыда.

«Щенячий патруль»: где смотреть?

Мультсериал официально показывают в России: он доступен в онлайн-кинотеатрах Okko и «Иви», а также многие серии можно найти на YouTube.

Мультик яркий, но не вырвиглазный

Любой специалист посоветует мультики с мягкими красками. Всё же яркие цвета завораживают, но при этом перевозбуждают мозг. Советские мультики стали бы идеальным выбором — увы, современных детей за них не усадишь. Они уже видели яркие западные аналоги, поэтому быстро теряют интерес.

«Щенячий патруль» — идеальный компромисс. Мультфильм очень красочный (щенки носят разноцветные наряды, на фоне всегда зелень) но при этом не вырвиглазный. К тому же кадры сменяются не слишком часто и не создают гипнотизирующий эффект. Ребёнок хорошо проведёт время, а вы будете спокойны за его нервную систему.

Щенки учат добру

«Щенячий патруль» не поднимает слишком серьёзные темы — в нём нет серой морали, противоречий и других лишних деталей. Вся суть мультфильма заложена во вступительной песне: «Когда беда случилась, не плачь и не грусти. Райдер и его щенки спешат тебя спасти».

Собачкам нет дела до обстоятельств и личности спасаемого. Они в любом случае придут на помощь, и ничто их не остановит: ни непогода, ни время суток, ни усталость. Если кто-то не слушал щенков и попал впросак, герои не станут иронизировать и просто поддержат. Если несчастье случилось со злодеем, они всё равно протянут лапу. Так мультик учит быть хорошим человеком и всегда идти на подмогу. Это банальная доброта — в современном мире её как раз не хватает.

Мультфильм не стоит на месте

Создатели «Щенячьего патруля» не стоят на месте и постоянно запускают новые сюжеты или вводят дополнительных персонажей. К примеру, в классическом составе были Маршал, Гонщик, Зума, Скай, Рокки и Крепыш. Теперь же команду пополнили новые участники: среди них сибирская хаски Эверест и, трудно поверить, кот-мотоциклист.

У всех героев свои способности, характер, взаимоотношения с напарниками. Всё это добавляет мультсериалу интереса.

Приятная и запоминающаяся музыка

Для «Щенячьего патруля» написали много классных треков — речь не только о главной теме «Наш отряд», которая быстро запоминается и совсем не раздражает. Также собаки поют о мечте, добре и дружбе — подо всё хочется кивать головой и пританцовывать.

В полнометражных мультиках саунд вообще роскошный: зрителей развлекают и Кристина Агилера, и Адам Левин. Лучшие вещи стоит немедленно закинуть в плейлист.

Видео доступно на YouTube-канале Paramount Pictures. Права на видео принадлежат Paramount Pictures.

По «Щенячьему патрулю» хорошие игры и мерч

Если ребёнок проникся каким-либо мультиком, готовьтесь покупать тематические наклейки, раскраски и игрушки. По «Щенячьему патрулю» все эти штуки качественные и интерактивные. К примеру, в базовом игрушечном наборе ребёнок может нажать на Скай — и она расправит крылья. Или на Маршала — и из спины лидера патруля выскочит огнетушительный девайс.