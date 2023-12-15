В библиотеке им. Гагарина 17 декабря состоится концерт «Красота вокруг нас»

15.12.2023 В библиотеке № 214 имени Ю. Гагарина 17 декабря состоится концерт «Красота вокруг нас». Информация об этом размещена на ее странице в соцсети «ВКонтакте». Перед зрителями выступят Наталья Абрамова, Валерий Черкашин, Людмила Сенькова, Любовь Бороздина, Марина Курочкина. Они исполнят песни, романсы, арии из опер. Также в мероприятии примут участие концертмейстер Наталья Жебровская и ведущая Людмила Багаева. Вечер пройдет по адресу: проспект Вернадского, д. 109. Любителей музыки старше 12 лет ждут в 15 часов. Им следует заранее пройти регистрацию по ссылке. -- Фото: https://pxhere.com