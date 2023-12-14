Лучшие фильмы для детей

Семейные фильмы — особый жанр, который может собрать перед экраном несколько поколений и сблизить их.

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В преддверии новогодних каникул «Лента.ру» составила подборку лучших фильмов, которые можно (и нужно!) смотреть всей семьей: среди них есть и картины, вышедшие за последние несколько лет, и фильмы, снятые десятилетия назад, при этом ничуть не утратившие свою прелесть и сегодня.

Видео дня

«Волшебник страны Оз»

Год: 1939

Страна: США

В ролях: Джуди Гарлэнд, Фрэнк Морган, Рэй Болджер

Lenta.ru

Самая известная экранизация романа Лаймена Фрэнка Баума «Удивительный волшебник из страны Оз», который был написан еще в 1900 году.

Юная Дороти Гейл живет в Канзасе вместе со своими дядей и тетей, которые не обращают на нее особого внимания. Однажды в штате начинается сильный смерч, который подхватывает дом и уносит его вместе с Дороти и ее собачкой Тото в сказочную страну. Там девочке предстоит встретиться с добрыми феями и злыми ведьмами и найти великого волшебника, который исполняет желания. Чтобы добраться к нему, нужно подняться выше радуги и пройти по дорожке из желтого кирпича.

«Королевство кривых зеркал»

Год: 1963

Страна: СССР

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Непослушная школьница Оля, увидев, что ее кот Барсик пропадает в зеркале, решает пойти за ним. Как кэрролловская Алиса, она оказывается в зазеркальном мире, где встречается со своим двойником-отражением — девочкой Яло. Яло воплощает все недостатки Оли: лень, рассеянность, безответственность. Оля узнает, что в Королевстве, куда она попала, все наоборот: у власти стоят алчные и злые люди, которые заставляют мастеров делать кривые зеркала, чтобы жители не узнали правду. Юного зеркальщика Гурда, который отказался слушаться, приговаривают к смертной казни, и Оля с Яло собираются его спасти.

«Алиса в городах»

Год: 1973

Страна: ФРГ

Режиссер: Вим Вендерс

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Фотожурналист Филипп Винтер путешествует по восточному побережью США, слушает американский рок, но работа не клеится. В расстроенных чувствах он возвращается домой и знакомится в аэропорту с немкой Лизой и ее девятилетней дочерью Алисой. Их рейс задерживается, и Лиза просит Филиппа недолго посидеть с Алисой. Тот соглашается, но Лиза не возвращается к назначенному времени, и мужчина отправляется в новое путешествие вместе с девочкой — на поиски ее родственников.

«Три орешка для Золушки»

Год: 1973

Страна: ГДР, Чехословакия

В ролях: Либуше Шафранкова, Павел Травничек, Карин Леш, Дана Главачова

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Юный принц встречает в лесу ловкого охотника, который поражает его своими навыками. После ссоры с отцом, настаивающим на его женитьбе, принц собирается покинуть дворец, но встречается с очаровательной девушкой, чье лицо закрыто маской. Принц еще не знает, что и прекрасная незнакомка, и стрелок — одна и та же девушка, которой помогают перевоплощаться волшебные орешки.

«Приключения Буратино»

Год: 1975

Страна: СССР

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Старому столяру Джузеппе попадается говорящее бревно, которое вопит от каждого удара топором. Напуганный Джузеппе отдает его своему соседу, шарманщику Карло, и тот вырезает из бревна куклу, чтобы показывать ее на потеху публике. Однако деревянный малыш Буратино оказывается довольно смышленым, и Карло решает отдать его в школу. Вот только непоседливая кукла учиться не хочет и оказывается в театре. Лиса Алиса и Кот Базилио обманом заводят его в Страну Дураков, но обаятельный Буратино находит способ выбраться оттуда.

«Мэри Поппинс, до свидания»

Год: 1983

Страна: СССР

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Английская семья Бэнкс ищет няню, чтобы утихомирить двух своих детей. Как и водится в сказках, она появляется неожиданно и оказывается идеальной. Брату с сестрой так сначала не кажется, но вскоре они понимают, почему их Мэри Поппинс — лучшая няня на свете. Этот фильм понравится и родителям, и детям. Первым — за язвительные шутки и сатирические эпизоды о жизни англичан, вторым — за красивые костюмы, запоминающиеся песни и героев, которым невозможно не сопереживать.

«Охотники за привидениями»

Год: 1984

Страна: США

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Троих молодых ученых, изучающих паранормальные явления, выгоняют из Колумбийского университета за их исследования — глупые и безосновательные, по мнению академиков. Тогда друзья начинают собственное дело, арендуют офис и даже запускают рекламу на телевидении о том, что помогут избавиться от привидений. Первое время они сталкиваются с насмешками и недоверием, но потом к ним обращается молодая женщина, утверждающая, что в ее квартире есть портал в потусторонний мир.

«Гостья из будущего»

Год: 1984

Страна: СССР

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Советский школьник Коля Герасимов отправляется в магазин за кефиром. По дороге он встречает своего друга Фиму, который предлагает ему заглянуть в старый дом. Там ребята обнаруживают потайную дверь и открывают ее. Дверь оказывается порталом в будущее — 2084 год, и там друзей ждет множество открытий и приключений.

«Один дома»

Год: 1990

Страна: США

Режиссер: Крис Коламбус

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Новогодняя классика, которую никогда не надоедает пересматривать. Шумное американское семейство отправляется на каникулы в Европу и в спешке забывает дома одного из детей. Маленький Кевин совсем не опечален — он смотрит сериалы, объедается попкорном и целый день ходит в пижаме. В общем, наслаждается жизнью по полной программе, пока вдруг не узнает, что их дом собираются ограбить.

«Семейка Аддамс»

Год: 1991

Страна: США

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Культовая комедия, без которой не было бы ни «Уэнсдей», ни шуток о том, что Гомес и Мартиша — чуть ли не единственный пример здоровых отношений в кино. Фильм рассказывает про необычную семью, которая обладает сверхспособностями и обожает черный юмор. В центре сюжета — возвращение дяди Фенстера, брата главного героя Гомеса. Сначала все Аддамсы радуются, но потом начинают подозревать, что Фенстер не тот, за кого себя выдает.

«Джуманджи»

Год: 1995

Страна: США

В ролях: Робин Уильямс, Бонни Хант, Кирстен Данст, Брэдли Пирс

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Подростки находят на чердаке нового дома старую настольную игру «Джуманджи» и начинают играть, не дочитав правил. С каждым ходом в доме появляются неизвестные существа, а последним появляется мужчина. Его зовут Алан; несколько лет назад он также не разобрался в правилах игры и оказался в потустороннем мире. Больше всего ему хочется, наконец, вернуться в реальный мир и расколдовать свою подругу Сару, а ребята должны ему в этом помочь.

«Королевство полной луны»

Год: 2012

Страна: США

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1960-е годы, остров в Новой Англии. Сирота Сэм Шакаски живет в лагере бойскаутов и не особо ладит с остальными ребятами. Его единственной радостью становится переписка с ровесницей Сьюзи Бишоп, которую он случайно увидел в театральной постановке. Жизнь Сьюзи тоже далека от идеала — она замкнута и немного истерична, а с родителями и младшими братьями у нее довольно холодные отношения. Сэм и Сьюзи договариваются сбежать. К их поискам подключается целый отряд бойскаутов и социальные работники.

«Маленький Николя»

Год: 2009

Страна: Франция, Бельгия

В ролях: Максим Годар, Валери Лемерсье, Кад Мерад

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Мальчик Николя узнает, что у его одноклассника появился младший брат, но друг, кажется, совсем этому не рад. Он рассказывает, что родители теперь уделяют малышу больше внимания, а про него совсем забыли. При этом, утверждает друг, появление нового ребенка можно предугадать. Николя слушает, какие признаки говорят о скором пополнении в семье, и с ужасом замечает их у своих родителей. Теперь Николя полон решимости предотвратить надвигающуюся беду.

«Малефисента»

Год: 2014

Страна: США

В ролях: Анджелина Джоли, Эль Фаннинг, Шарлто Копли, Сэм Райли

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Как бы вы относились к злой волшебнице, которая заколдовала Спящую Красавицу, если бы ее играла Анджелина Джоли? А если бы вы знали, что у нее была тяжелая юность? Этот фильм как раз дает новый взгляд на привычную героиню. Оказывается в молодости Малефисента вовсе не была злой — она вела спокойную уединенную жизнь в лесу, общалась со сказочными существами, но однажды столкнулась с жестоким предательством. Люди внесли в ее мир хаос и боль, поэтому ей пришлось защищать себя и своих подданных.

«Зачарованная»

Год: 2007

Страна: США

Режиссер: Кевин Лима

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Принцесса Жизель, прогневав колдунью, попадает из своей сказочной страны Андалазии в современный Нью-Йорк. Здесь ей, разумеется, ничего не нравится — люди злые, ходить по улицам небезопасно, а за мороженое надо платить! Все меняет знакомство с дружелюбным юристом Робертом и его дочерью Морган — они предлагают принцессе пожить в их квартире и сами не замечают, как привязываются к ней.

«Каспер»

Год: 1995

Страна: США

В ролях: Билл Пуллман, Кристина Риччи, Чонси Леопарди, Спенсер Врумэн

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Специалист по паранормальным явлениям доктор Харви путешествует по Америке вместе со своей дочерью Кэт в попытках найти место, где у него получится связаться с погибшей женой. Наконец, он останавливает выбор на старинном поместье, где живут три злых призрака и один добрый, Каспер. Кэт удается подружиться с ним, но хозяйка дома устанавливает слежку за семьей, и обстоятельства начинают развиваться совсем не так, как хотелось бы Харви.

«Миа и белый лев»

Год: 2018

Страна: Франция, Германия, ЮАР, Швейцария, Монако, США

Режиссер: Жиль де Мэтр В ролях: Даниа Де Вилье, Мелани Лоран, Лэнгли Кирквуд, Райан Мак Леннан

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Миа переезжает с родителями из любимого Лондона в Южную Африку на ферму по разведению львов и не может найти себе места. Ее ничто не радует, она скучает по друзьям и привычной жизни, пока однажды ей не поручают заботиться о маленьком львенке Чарли. Со временем девочка и лев становятся лучшими друзьями, но внезапно Миа узнает, что Чарли грозит опасность. Тогда она решается сбежать вместе с ним и найти льву новый безопасный дом.

«Освободите Вилли»

Год: 1993

Страна: США, Мексика

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Еще одна история про дружбу человека и животного. Вилли — кит-косатка, которого разлучили со своей семьей, забрали из привычной среды дикой природы и поместили в парк развлечений. Джесси — сорванец, сбежавший из дома и зарабатывающий на жизнь воровством. Однажды эти двое знакомятся, но на их пути встает серьезное препятствие — хозяева парка хотят убить Вилли, потому что он не приносит им прибыль, и получить за него страховку.

«Матильда»

Год: 1996

Страна: США

Режиссер: Денни ДеВито

В ролях: Мара Уилсон, Дэнни ДеВито, Ри Перлман, Эмбет Дэвидц

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Матильда — уникальный ребенок. Она умножает в голове огромные числа, умеет двигать взглядом предметы и даже обладает телепатическими способностями. Вот только родители девочки этого не ценят, а их поддержка нужна ей больше всего.

«Миссис Даутфайр»

Год: 1993

Страна: США

Режиссер: Крис Коламбус В ролях: Робин Уильямс, Салли Филд, Пирс Броснан

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У Дэниеля Хиларда в жизни наступает черная полоса: от него уходит жена, он теряет работу, да еще и детей теперь можно видеть всего раз в неделю. Не желая соглашаться с таким раскладом, Дэниель находит выход — переодевается в женское платье и устраивается в бывшую семью няней.

«Инопланетянин»

Год: 1982

Страна: США

В ролях: Генри Томас, Дрю Бэрримор, Ди Уоллес-Стоун, Питер Койот

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Впервые за всю историю на Землю прилетает группа инопланетян с научно-исследовательской миссией. Однако сотрудники NASA не верят в их добрые намерения и решают поймать хотя бы одного чужака, чтобы потом изучить подробнее. Напуганные инопланетяне улетают, но забывают одного из коллег. Чтобы несчастный пришелец не попал в руки ученых, ему на помощь приходят земные дети.

«Чебурашка»

Год: 2022

Страна: Россия

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Известный всем с детства необычный зверек забирается в корзину с апельсинами и оказывается в российском приморском городке. Там его находит садовник Гена, не особо любящий ни людей, ни животных. Он не общается даже с собственной дочерью, и от Чебурашки сначала хочет избавиться, но в итоге они становятся друзьями, а Чебурашка, сам того не подозревая, — причиной переполоха во всем городе.

«Мост в Терабитию»

Год: 2006

Страна: США

В ролях: Джош Хатчерсон, Аннасофия Робб, Зои Дешанель

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Школьники Лесли и Джесс не понравились друг другу с первого взгляда. Джесса особенно раздражало, что новенькая оказалась лучшей в соревнованиях по бегу, и вообще — снобкой и выскочкой. Однако со временем ребята находят общий язык и становятся неразлучны. Они понимают друг друга с полуслова и даже выдумывают сказочную страну Терабитию, о которой больше никто не знает.

«101 далматинец»

Год: 1996

Страна: США, Великобритания

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Круэлла де Виль владеет модным домом, но этических стандартов не особо придерживается. Больше всего на свете она ценит меха, тем более редкие, и однажды загорается идеей заполучить шубу из меха далматинцев. Она просит таксидермиста достать ей 101 далматинца, однако на защиту собак встают их хозяева, готовые на все, чтобы не дать в обиду своих питомцев.

«Чарли и шоколадная фабрика»

Год: 2005

Страна: США

В ролях: Джонни Депп, Фредди Хаймор, Хелена Бонем-Картер

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На легендарную фабрику Вилли Вонки мечтает попасть каждый ребенок в мире. Там есть шоколадные реки, луга из сахарной ваты и целые комнаты из леденцов, которые никогда не тают. Однажды счастливая возможность выпадает мальчику Чарли, и он вместе с другими ребятами отправляется в удивительное путешествие. Правда, оно будет не таким сладким, как продукция Вилли, и детям придется пройти немало испытаний.

«Лемони Сникет: 33 несчастья»

Год: 2004

Страна: США, Германия

Режиссер: Брэд Силберлинг

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Вайолет, Клаус и Солнышко Бодлеры в результате страшного пожара остаются сиротами. Опеку над ними получает дальний родственник семьи, граф Олаф, который, как выясняется, преследует свои коварные цели. Он хочет завладеть наследством детей и не остановится ни перед чем, чтобы осуществить задуманное.

«Суперпес»

Год: 2007

Страна: США

Режиссер: Фредерик Ду Чау

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