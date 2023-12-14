Лучшие фильмы для детей

Семейные фильмы — особый жанр, который может собрать перед экраном несколько поколений и сблизить их.

Лучшие фильмы для детей
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В преддверии новогодних каникул «Лента.ру» составила подборку лучших фильмов, которые можно (и нужно!) смотреть всей семьей: среди них есть и картины, вышедшие за последние несколько лет, и фильмы, снятые десятилетия назад, при этом ничуть не утратившие свою прелесть и сегодня.

Видео дня

«Волшебник страны Оз»

Год: 1939

Страна: США

Режиссеры: Виктор Флеминг, Джордж Кьюкор, Мервин ЛеРой

В ролях: Джуди Гарлэнд, Фрэнк Морган, Рэй Болджер

Lenta.ru

Самая известная экранизация романа Лаймена Фрэнка Баума «Удивительный волшебник из страны Оз», который был написан еще в 1900 году.

Юная Дороти Гейл живет в Канзасе вместе со своими дядей и тетей, которые не обращают на нее особого внимания. Однажды в штате начинается сильный смерч, который подхватывает дом и уносит его вместе с Дороти и ее собачкой Тото в сказочную страну. Там девочке предстоит встретиться с добрыми феями и злыми ведьмами и найти великого волшебника, который исполняет желания. Чтобы добраться к нему, нужно подняться выше радуги и пройти по дорожке из желтого кирпича.

«Королевство кривых зеркал»

Год: 1963

Страна: СССР

Режиссер: Александр Роу

В ролях: Ольга Юкина, Татьяна Юкина, Анатолий Кубацкий, Лидия Вертинская

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Непослушная школьница Оля, увидев, что ее кот Барсик пропадает в зеркале, решает пойти за ним. Как кэрролловская Алиса, она оказывается в зазеркальном мире, где встречается со своим двойником-отражением — девочкой Яло. Яло воплощает все недостатки Оли: лень, рассеянность, безответственность. Оля узнает, что в Королевстве, куда она попала, все наоборот: у власти стоят алчные и злые люди, которые заставляют мастеров делать кривые зеркала, чтобы жители не узнали правду. Юного зеркальщика Гурда, который отказался слушаться, приговаривают к смертной казни, и Оля с Яло собираются его спасти.

«Алиса в городах»

Год: 1973

Страна: ФРГ

Режиссер: Вим Вендерс

В ролях: Рюдигер Фоглер, Йелла Роттлэндер, Лиза Кройцер

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Фотожурналист Филипп Винтер путешествует по восточному побережью США, слушает американский рок, но работа не клеится. В расстроенных чувствах он возвращается домой и знакомится в аэропорту с немкой Лизой и ее девятилетней дочерью Алисой. Их рейс задерживается, и Лиза просит Филиппа недолго посидеть с Алисой. Тот соглашается, но Лиза не возвращается к назначенному времени, и мужчина отправляется в новое путешествие вместе с девочкой — на поиски ее родственников.

«Три орешка для Золушки»

Год: 1973

Страна: ГДР, Чехословакия

Режиссер: Вацлав Ворличек

В ролях: Либуше Шафранкова, Павел Травничек, Карин Леш, Дана Главачова

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Юный принц встречает в лесу ловкого охотника, который поражает его своими навыками. После ссоры с отцом, настаивающим на его женитьбе, принц собирается покинуть дворец, но встречается с очаровательной девушкой, чье лицо закрыто маской. Принц еще не знает, что и прекрасная незнакомка, и стрелок — одна и та же девушка, которой помогают перевоплощаться волшебные орешки.

«Приключения Буратино»

Год: 1975

Страна: СССР

Режиссер: Леонид Нечаев

В ролях: Дмитрий Иосифов, Владимир Этуш, Ролан Быков, Елена Санаева, Татьяна Проценко

Lenta.ru

Старому столяру Джузеппе попадается говорящее бревно, которое вопит от каждого удара топором. Напуганный Джузеппе отдает его своему соседу, шарманщику Карло, и тот вырезает из бревна куклу, чтобы показывать ее на потеху публике. Однако деревянный малыш Буратино оказывается довольно смышленым, и Карло решает отдать его в школу. Вот только непоседливая кукла учиться не хочет и оказывается в театре. Лиса Алиса и Кот Базилио обманом заводят его в Страну Дураков, но обаятельный Буратино находит способ выбраться оттуда.

«Мэри Поппинс, до свидания»

Год: 1983

Страна: СССР

Режиссер: Леонид Квинихидзе

В ролях: Наталья Андрейченко, Филипп Рукавишников, Анна Плисецкая, Олег Табаков

Lenta.ru

Английская семья Бэнкс ищет няню, чтобы утихомирить двух своих детей. Как и водится в сказках, она появляется неожиданно и оказывается идеальной. Брату с сестрой так сначала не кажется, но вскоре они понимают, почему их Мэри Поппинс — лучшая няня на свете. Этот фильм понравится и родителям, и детям. Первым — за язвительные шутки и сатирические эпизоды о жизни англичан, вторым — за красивые костюмы, запоминающиеся песни и героев, которым невозможно не сопереживать.

«Охотники за привидениями»

Год: 1984

Страна: США

Режиссер: Айвен Райтман

В ролях: Билл Мюррей, Дэн Эйкройд, Сигурни Уивер

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Троих молодых ученых, изучающих паранормальные явления, выгоняют из Колумбийского университета за их исследования — глупые и безосновательные, по мнению академиков. Тогда друзья начинают собственное дело, арендуют офис и даже запускают рекламу на телевидении о том, что помогут избавиться от привидений. Первое время они сталкиваются с насмешками и недоверием, но потом к ним обращается молодая женщина, утверждающая, что в ее квартире есть портал в потусторонний мир.

«Гостья из будущего»

Год: 1984

Страна: СССР

Режиссер: Павел Арсенов

В ролях: Наталья Мурашкевич, Алексей Фомкин, Вячеслав Невинный

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Советский школьник Коля Герасимов отправляется в магазин за кефиром. По дороге он встречает своего друга Фиму, который предлагает ему заглянуть в старый дом. Там ребята обнаруживают потайную дверь и открывают ее. Дверь оказывается порталом в будущее — 2084 год, и там друзей ждет множество открытий и приключений.

«Один дома»

Год: 1990

Страна: США

Режиссер: Крис Коламбус

В ролях: Маколей Калкин, Дэниел Стерн, Кэтрин О’Хара

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Новогодняя классика, которую никогда не надоедает пересматривать. Шумное американское семейство отправляется на каникулы в Европу и в спешке забывает дома одного из детей. Маленький Кевин совсем не опечален — он смотрит сериалы, объедается попкорном и целый день ходит в пижаме. В общем, наслаждается жизнью по полной программе, пока вдруг не узнает, что их дом собираются ограбить.

«Семейка Аддамс»

Год: 1991

Страна: США

Режиссер: Барри Зонненфельд

В ролях: Анжелика Хьюстон, Рауль Хулиа, Кристина Риччи, Джимми Уоркмэн

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Культовая комедия, без которой не было бы ни «Уэнсдей», ни шуток о том, что Гомес и Мартиша — чуть ли не единственный пример здоровых отношений в кино. Фильм рассказывает про необычную семью, которая обладает сверхспособностями и обожает черный юмор. В центре сюжета — возвращение дяди Фенстера, брата главного героя Гомеса. Сначала все Аддамсы радуются, но потом начинают подозревать, что Фенстер не тот, за кого себя выдает.

«Джуманджи»

Год: 1995

Страна: США

Режиссер: Джо Джонстон

В ролях: Робин Уильямс, Бонни Хант, Кирстен Данст, Брэдли Пирс

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Подростки находят на чердаке нового дома старую настольную игру «Джуманджи» и начинают играть, не дочитав правил. С каждым ходом в доме появляются неизвестные существа, а последним появляется мужчина. Его зовут Алан; несколько лет назад он также не разобрался в правилах игры и оказался в потустороннем мире. Больше всего ему хочется, наконец, вернуться в реальный мир и расколдовать свою подругу Сару, а ребята должны ему в этом помочь.

«Королевство полной луны»

Год: 2012

Страна: США

Режиссер: Уэс Андерсон

В ролях: Джаред Гилман, Кара Хэйуорд, Эдвард Нортон, Брюс Уиллис, Билл Мюррей, Фрэнсис Макдорманд, Тильда Суинтон

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1960-е годы, остров в Новой Англии. Сирота Сэм Шакаски живет в лагере бойскаутов и не особо ладит с остальными ребятами. Его единственной радостью становится переписка с ровесницей Сьюзи Бишоп, которую он случайно увидел в театральной постановке. Жизнь Сьюзи тоже далека от идеала — она замкнута и немного истерична, а с родителями и младшими братьями у нее довольно холодные отношения. Сэм и Сьюзи договариваются сбежать. К их поискам подключается целый отряд бойскаутов и социальные работники.

«Маленький Николя»

Год: 2009

Страна: Франция, Бельгия

Режиссер: Лоран Тирар

В ролях: Максим Годар, Валери Лемерсье, Кад Мерад

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Мальчик Николя узнает, что у его одноклассника появился младший брат, но друг, кажется, совсем этому не рад. Он рассказывает, что родители теперь уделяют малышу больше внимания, а про него совсем забыли. При этом, утверждает друг, появление нового ребенка можно предугадать. Николя слушает, какие признаки говорят о скором пополнении в семье, и с ужасом замечает их у своих родителей. Теперь Николя полон решимости предотвратить надвигающуюся беду.

«Малефисента»

Год: 2014

Страна: США

Режиссер: Роберт Стромберг

В ролях: Анджелина Джоли, Эль Фаннинг, Шарлто Копли, Сэм Райли

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Как бы вы относились к злой волшебнице, которая заколдовала Спящую Красавицу, если бы ее играла Анджелина Джоли? А если бы вы знали, что у нее была тяжелая юность? Этот фильм как раз дает новый взгляд на привычную героиню. Оказывается в молодости Малефисента вовсе не была злой — она вела спокойную уединенную жизнь в лесу, общалась со сказочными существами, но однажды столкнулась с жестоким предательством. Люди внесли в ее мир хаос и боль, поэтому ей пришлось защищать себя и своих подданных.

«Зачарованная»

Год: 2007

Страна: США

Режиссер: Кевин Лима

В ролях: Эми Адамс, Патрик Демпси, Джеймс Марсден, Сьюзен Сарандон

Lenta.ru

Принцесса Жизель, прогневав колдунью, попадает из своей сказочной страны Андалазии в современный Нью-Йорк. Здесь ей, разумеется, ничего не нравится — люди злые, ходить по улицам небезопасно, а за мороженое надо платить! Все меняет знакомство с дружелюбным юристом Робертом и его дочерью Морган — они предлагают принцессе пожить в их квартире и сами не замечают, как привязываются к ней.

«Каспер»

Год: 1995

Страна: США

Режиссер: Брэд Силберлинг

В ролях: Билл Пуллман, Кристина Риччи, Чонси Леопарди, Спенсер Врумэн

Lenta.ru

Специалист по паранормальным явлениям доктор Харви путешествует по Америке вместе со своей дочерью Кэт в попытках найти место, где у него получится связаться с погибшей женой. Наконец, он останавливает выбор на старинном поместье, где живут три злых призрака и один добрый, Каспер. Кэт удается подружиться с ним, но хозяйка дома устанавливает слежку за семьей, и обстоятельства начинают развиваться совсем не так, как хотелось бы Харви.

«Миа и белый лев»

Год: 2018

Страна: Франция, Германия, ЮАР, Швейцария, Монако, США

Режиссер: Жиль де Мэтр В ролях: Даниа Де Вилье, Мелани Лоран, Лэнгли Кирквуд, Райан Мак Леннан

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Миа переезжает с родителями из любимого Лондона в Южную Африку на ферму по разведению львов и не может найти себе места. Ее ничто не радует, она скучает по друзьям и привычной жизни, пока однажды ей не поручают заботиться о маленьком львенке Чарли. Со временем девочка и лев становятся лучшими друзьями, но внезапно Миа узнает, что Чарли грозит опасность. Тогда она решается сбежать вместе с ним и найти льву новый безопасный дом.

«Освободите Вилли»

Год: 1993

Страна: США, Мексика

Режиссер: Саймон Уинсер

В ролях: Джейсон Джеймс Рихтер, Лори Петти, Джейн Эткинсон, Аугуст Шелленберг

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Еще одна история про дружбу человека и животного. Вилли — кит-косатка, которого разлучили со своей семьей, забрали из привычной среды дикой природы и поместили в парк развлечений. Джесси — сорванец, сбежавший из дома и зарабатывающий на жизнь воровством. Однажды эти двое знакомятся, но на их пути встает серьезное препятствие — хозяева парка хотят убить Вилли, потому что он не приносит им прибыль, и получить за него страховку.

«Матильда»

Год: 1996

Страна: США

Режиссер: Денни ДеВито

В ролях: Мара Уилсон, Дэнни ДеВито, Ри Перлман, Эмбет Дэвидц

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Матильда — уникальный ребенок. Она умножает в голове огромные числа, умеет двигать взглядом предметы и даже обладает телепатическими способностями. Вот только родители девочки этого не ценят, а их поддержка нужна ей больше всего.

«Миссис Даутфайр»

Год: 1993

Страна: США

Режиссер: Крис Коламбус В ролях: Робин Уильямс, Салли Филд, Пирс Броснан

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У Дэниеля Хиларда в жизни наступает черная полоса: от него уходит жена, он теряет работу, да еще и детей теперь можно видеть всего раз в неделю. Не желая соглашаться с таким раскладом, Дэниель находит выход — переодевается в женское платье и устраивается в бывшую семью няней.

«Инопланетянин»

Год: 1982

Страна: США

Режиссер: Стивен Спилберг

В ролях: Генри Томас, Дрю Бэрримор, Ди Уоллес-Стоун, Питер Койот

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Впервые за всю историю на Землю прилетает группа инопланетян с научно-исследовательской миссией. Однако сотрудники NASA не верят в их добрые намерения и решают поймать хотя бы одного чужака, чтобы потом изучить подробнее. Напуганные инопланетяне улетают, но забывают одного из коллег. Чтобы несчастный пришелец не попал в руки ученых, ему на помощь приходят земные дети.

«Чебурашка»

Год: 2022

Страна: Россия

Режиссер: Дмитрий Дьяченко

В ролях: Сергей Гармаш, Полина Максимова, Федор Добронравов

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Известный всем с детства необычный зверек забирается в корзину с апельсинами и оказывается в российском приморском городке. Там его находит садовник Гена, не особо любящий ни людей, ни животных. Он не общается даже с собственной дочерью, и от Чебурашки сначала хочет избавиться, но в итоге они становятся друзьями, а Чебурашка, сам того не подозревая, — причиной переполоха во всем городе.

«Мост в Терабитию»

Год: 2006

Страна: США

Режиссер: Габор Чупо

В ролях: Джош Хатчерсон, Аннасофия Робб, Зои Дешанель

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Школьники Лесли и Джесс не понравились друг другу с первого взгляда. Джесса особенно раздражало, что новенькая оказалась лучшей в соревнованиях по бегу, и вообще — снобкой и выскочкой. Однако со временем ребята находят общий язык и становятся неразлучны. Они понимают друг друга с полуслова и даже выдумывают сказочную страну Терабитию, о которой больше никто не знает.

«101 далматинец»

Год: 1996

Страна: США, Великобритания

Режиссер: Стивен Херек

В ролях: Гленн Клоуз, Джефф Дэниелс, Хью Лори

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Круэлла де Виль владеет модным домом, но этических стандартов не особо придерживается. Больше всего на свете она ценит меха, тем более редкие, и однажды загорается идеей заполучить шубу из меха далматинцев. Она просит таксидермиста достать ей 101 далматинца, однако на защиту собак встают их хозяева, готовые на все, чтобы не дать в обиду своих питомцев.

«Чарли и шоколадная фабрика»

Год: 2005

Страна: США

Режиссер: Тим Бертон

В ролях: Джонни Депп, Фредди Хаймор, Хелена Бонем-Картер

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На легендарную фабрику Вилли Вонки мечтает попасть каждый ребенок в мире. Там есть шоколадные реки, луга из сахарной ваты и целые комнаты из леденцов, которые никогда не тают. Однажды счастливая возможность выпадает мальчику Чарли, и он вместе с другими ребятами отправляется в удивительное путешествие. Правда, оно будет не таким сладким, как продукция Вилли, и детям придется пройти немало испытаний.

«Лемони Сникет: 33 несчастья»

Год: 2004

Страна: США, Германия

Режиссер: Брэд Силберлинг

В ролях: Мерил Стрип, Джим Керри, Эмили Браунинг

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Вайолет, Клаус и Солнышко Бодлеры в результате страшного пожара остаются сиротами. Опеку над ними получает дальний родственник семьи, граф Олаф, который, как выясняется, преследует свои коварные цели. Он хочет завладеть наследством детей и не остановится ни перед чем, чтобы осуществить задуманное.

«Суперпес»

Год: 2007

Страна: США

Режиссер: Фредерик Ду Чау

В ролях: Джейсон Ли, Питер Динклэйдж, Джеймс Белуши

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Бигль Блеск долгое время служил в полиции, но однажды допустил ошибку и оказался в приюте. Там злой ученый ставил эксперименты над собаками и пытался вывести породу с суперспособностями. Блеску удается сбежать из лаборатории, но перед этим он случайно проливает на себя содержимое одной из пробирок и становится тем самым суперпсом. Судьба приводит пса в дом, где его хозяином становится мальчик Джек, пока не подозревающий о тайне бигля.

Фильмы и сериалы, Лемони Сникет: 33 несчастья, Каспер, Мост в Терабитию, Суперпес, Миссис Даутфайр, Королевство полной луны, Инопланетянин, Освободите Вилли, Приключения Буратино, Семейка Аддамс, Королевство кривых зеркал, Волшебник страны Оз, Чарли и шоколадная фабрика, Один дома, Зачарованная, Джуманджи, 101 далматинец, Гостья из будущего, Миа и белый лев, Чебурашка, Охотники за привидениями, Малефисента, Матильда, Чонси Леопарди, Лиза Кройцер, Максим Годар, Стивен Херек, Джейсон Джеймс, Питер Койот, Кэтрин О'хара, Валери Лемерсье, Либуше Шафранкова, Саймон Уинсер, Габор Чупо, Аугуст Шелленберг, Питер Динклэйдж, Лоран Тирар, Брэдли Пирс, Вацлав Ворличек, Павел Травничек, Айвен Райтман, Татьяна Юкина, Ольга Юкина, Анна Плисецкая, Рауль Хулиа, Анатолий Кубацкий, Мара Уилсон, Наталья Мурашкевич, Джейн Эткинсон, Фрэнк Морган, Дмитрий Иосифов, Джаред Гилман, Эмили Браунинг, Фредди Хаймор, Джефф Дэниелс, Брэд Силберлинг, Виктор Флеминг, Дэн Эйкройд, Фрэнсис Макдорманд, Дэниел Стерн, Лидия Вертинская, Рюдигер Фоглер, Анжелика Хьюстон, Алексей Фомкин, Филипп Рукавишников, Роберт Стромберг, Вячеслав Невинный, Мелани Лоран, Салли Филд, Джордж Кьюкор, Татьяна Проценко, Билл Пуллман, Кристина Риччи, Джеймс Марсден, Уэс Андерсон, Маколей Калкин, Сигурни Уивер, Шарлто Копли, Сьюзен Сарандон, Джуди Гарлэнд, Билл Мюррей, Эдвард Нортон, Елена Санаева, Ролан Быков, Наталья Андрейченко, Леонид Квинихидзе, Денни Девито, Анна-София Робб, Джеймс Белуши, Патрик Демпси, Дмитрий Дьяченко, Мерил Стрип, Гленн Клоуз, Леонид Нечаев, Хью Лори, Робин Уильямс, Дрю Бэрримор, Павел Арсенов, Стивен Спилберг, Владимир Этуш, Джош Хатчерсон, Федор Добронравов, Брюс Уиллис, Барри Зонненфельд, Анджелина Джоли, Александр Роу, Полина Максимова, Джо Джонстон, Сергей Гармаш, Эми Адамс, Джим Керри, Тим Бертон, Олег Табаков, ЦРУ, NASA