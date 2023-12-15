«Непростой, замечательный фильм»: Гармаш оценил сериал «Слово пацана»

Российский актер театра и кино Сергей Гармаш положительно оценил нашумевший сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте» и подчеркнул, что проект адресован старшему поколению и направлен на препятствие повторению истории 90-х годов. Об этом артист заявил на заседании комитета по культуре в Государственной думе.

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— Выходит непростой, замечательный фильм «Слово пацана» об истории наших 90-х годов... Фильм адресован в первую очередь взрослому поколению, родителям, чтобы (у их детей — прим. «ВМ») ни в коем случае сегодня и мысли не было собираться по дворам и браться за кирпичи, — приводит мнение Сергея Гармаша РИА Новости.

В рамках обращения артист также провел аналогию с «Бесами» Федора Михайловича Достоевского. По его словам, если и вводить запреты на труды культуры, то начинать надо именно с них.

Недавно председатель Союза кинематографистов России Никита Михалков заявил, что призывы запретить показ сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» Жоры Крыжовникова являются большой глупостью, потому что фильм основан на исторической правде, которую нужно показывать любой аудитории.