«Рони, дочь разбойника» Астрид Линдгрен экранизируют для Netflix

Журналисты издания Variety сообщили , что для Netflix экранизируют произведение «Рони, дочь разбойника» шведской писательницы Астрид Линдгрен . За создание проекта возьмутся Ханс Русенфельдт (сериал «Мост» ) и Лиза Джеймс-Ларссон («Судьба: Сага клуба Винкс»).

Книга рассказывает о дочери атамана разбойников Маттиса и его супруги Ловисы. Героиня знакомится с весёлым парнем по имени Бирк, сыном главаря враждующей шайки бандитов, и влюбляется в него. Оригинальная повесть увидела свет в далёком 1981 году.