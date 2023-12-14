«Рони, дочь разбойника» Астрид Линдгрен экранизируют для Netflix

«Рони, дочь разбойника» писательницы Астрид Линдгрен экранизируют для Netflix
Журналисты издания Variety сообщили, что для Netflix экранизируют произведение «Рони, дочь разбойника» шведской писательницы Астрид Линдгрен. За создание проекта возьмутся Ханс Русенфельдт (сериал «Мост» ) и Лиза Джеймс-Ларссон («Судьба: Сага клуба Винкс»).
Книга рассказывает о дочери атамана разбойников Маттиса и его супруги Ловисы. Героиня знакомится с весёлым парнем по имени Бирк, сыном главаря враждующей шайки бандитов, и влюбляется в него. Оригинальная повесть увидела свет в далёком 1981 году.
В актёрский состав вошли Керстин Линден, Джек Бергенхольц Хенрикссон, Кристофер Вагелин, Криста Косонен, Йохан Ульвесон и Сверрир Гуднасон. Продюсерами картины выступят Бонни Скуг и Маттиас Арен.
Премьера экранизации состоится в 2024 году.
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