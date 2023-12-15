В Литве отказались прокатывать новый мультфильм Миядзаки из-за «возможных связей прокатчиков с Россией»

Литовские кинотеатры в четверг, 14 декабря, объявили, что не будут показывать новую работу японского аниматора Хаяо Миядзаки «Мальчик и птица». Как сообщает портал Lrt, у них вызвали подозрения процесс приобретения прав на фильм и возможные связи прокатчика с Россией. Дистрибьютором картины в Литве выступает основанная в Эстонии компания Artgene. Перед этим появилась информация о том, что «французская компания Goodfellas, владевшая первоначальными правами на фильм, продала права на прокат фильма в России, странах Балтии и других странах региона бизнес-структурам, связанным с российским капиталом», говорится в пресс-релизе литовских кинотеатров. Комментирует независимый кинокритик Иван Афанасьев:

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Иван Афанасьев независимый кинокритик «Это на сто процентов двойные стандарты. Более того, это какое-то крайнее нежелание тех, кто все это устроил, ознакомиться с вопросом. Если бы те, кто фактически эту травлю, я по-другому это назвать не могу, устроил, поинтересовались, например, позицией Алексея Бажина, владельца этой компании, прокатывающей «Мальчика и птицу», они бы знали, что он специально уехал из России, чтобы делать бизнес не в России. И даже передал, по сути, бразды правления своей компанией «Иноекино» в руки своих партнеров. То есть он максимально от этого открестился. Мы такие вещи наблюдаем уже не первый раз именно в странах Балтии, это дискриминация на ровном месте, причем в данном случае совершенно ничем не обоснованная».