Актёр Сергей Гармаш высказал мнение о запрете сериала «Слово пацана»

Актёр Сергей Гармаш высказался по поводу сериала «Слово пацана». Артист не считает, что шоу романтизирует бандитизм и показывает опасную жизнь тех лет с положительной стороны.

Сериал по большей части ориентирован на родителей, чтобы они предостерегли своих детей от повторения 1990-х годов.

Выходит непростой, замечательный фильм «Слово пацана» об истории наших 90-х годов. Фильм адресован в первую очередь ко взрослому поколению, к родителям, чтобы ни в коем случае сегодня и мысли не было собираться по дворам и браться за кирпичи.

Гармаш сравнил сериал «Слово пацана» с романом «Бесы» Фёдора Достоевского и отметил, что начинать запреты надо с этого произведения.

И вдруг всплеск: запретим! Ну, если хоть немного пойти по этому пути, то давайте начнём с «Бесов».