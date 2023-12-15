На Урале задержали экс-министра строительства

В Свердловской области задержали регионального экс-вице-премьера, ответственного за сферу строительства, Игоря Дубровина. Об этом написало издание «Чита.ру» со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

В публикации уточняется, что задержание Дубровина связано с его предыдущей работой в Свердловской области. Сейчас он находится в Екатеринбурге. По данным издания, телефон политика выключен, он также давно не заходил на свои страницы в социальных сетях.

В 2017-2019 годах Дубровин занимал должность заместителя министра строительства и развития инфраструктуры, в 2020 году возглавил Управление капитального строительства.