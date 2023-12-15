Стартовали съемки новой спортивной драмы с популярными актерами

Фильм сосредоточится на победе российской волейбольной сборной на лондонской Олимпиаде 2012 года, пишет «Вокруг ТВ». Режиссеры Олег и Владимир Пресняковы поделили сюжет на три временные линии, охватывающие жизнь тренера сборной Владимира Алекно, воплощаемого Шведовым, и его ведущих спортсменов. Зрителям предстанут не только личные истории атлетов, но и захватывающий финальный матч между сборными России и Бразилии за звание чемпионов Олимпиады.