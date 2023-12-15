Стартовали съемки новой спортивной драмы с популярными актерами

Фильм сосредоточится на победе российской волейбольной сборной на лондонской Олимпиаде 2012 года, пишет «Вокруг ТВ». Режиссеры Олег и Владимир Пресняковы поделили сюжет на три временные линии, охватывающие жизнь тренера сборной Владимира Алекно, воплощаемого Шведовым, и его ведущих спортсменов. Зрителям предстанут не только личные истории атлетов, но и захватывающий финальный матч между сборными России и Бразилии за звание чемпионов Олимпиады.

Стартовали съемки новой спортивной драмы с популярными актерами
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Премьера ленты запланирована на февраль 2025 года в российских кинотеатрах. В актерском составе «Финала» помимо Шведова и Асмус также заявлены Сергей Шакуров, Ирина Пегова, Игорь Костолевский, Михаил Тройник, Игорь Миркурбанов, Софья Лебедева, Валентина Мазунина и другие актеры.

Напомним, что ранее российские музыканты стали вновь популярны в постсоветских странах.

Фильмы и сериалы
Олег Пресняков
Игорь Миркурбанов
Михаил Тройник
Софья Лебедева
Владимир Алекно
Валентина Мазунина
Ирина Пегова
Игорь Костолевский
Сергей Шакуров
Владимир Пресняков
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