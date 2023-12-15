Премьера восьмого эпизода сериала "Слово пацана. Кровь на асфальте" переносится

Сериал "Слово пацана" захватил внимание зрителей с мощностью цунами. И вот уже после седьмого эпизода все ждут заключительной восьмой серии, пытаясь предугадать события. Что любопытно, в Сети появлялась информация о том, что восьмую серию переснимают в связи с реакцией аудитории на сериал, но создатели эту информацию не подтверждали. Вот каков был официальный комментарий: "В Ярославле идет плановый досъем натуры и отдельных фрагментов проекта, нехватку которых создатели осознали в процессе монтажа сериала. Идем по давно запланированному графику".

В то же время сценарист сериала Андрей Золотарев в интервью Александру Цыпкину на радиостанции "Москва ФМ" в программе "Цыпкин, ты достал!" говорил о том, что накануне он был на съемочной площадке, из чего можно было сделать вывод, что работа над восьмой серией все же в полном разгаре.

Видео дня

И вот сегодня режиссер Жора Крыжовников и сценарист Андрей Золотарев сообщили, что вносят авторские изменения в финальные эпизоды сериала "Слово пацана. Кровь на асфальте" (18+). Седьмая серия была доработана частично и вышла, как и было запланировано, 14 декабря. Восьмая серия переснята, поэтому о дате ее премьеры будет объявлено позднее. Андрей Золотарев и Жора Крыжовников записали видеообращение к зрителям сериала, где объяснили почему захотели переработать финал.

Как пояснили "РГ" в пресс-службе онлайн-кинотеатр Wink, по предварительным данным, премьера может состояться на несколько дней позднее, но до Нового года.

В релизе, посвященном переносу, написано, что изменения в последние эпизоды были личным решением режиссера и связаны с желанием сделать финал истории "круче, острее и эмоциональнее": "Жора поблагодарил продюсеров, которые пошли навстречу и согласовали внесение изменений, а также выделили дополнительное финансирование". Актуальные авторские версии всех серий проекта доступны только в онлайн-кинотеатрах Wink.ru и START.

Из видеообращения Жоры Крыжовникова, режиссера и соавтора сценария (с сокращениями): "Восьмую серию мы решили переснять, потому что вместе с вами проживали уже вышедшие серии. И в районе третьей серии поняли, что мы хотим закончить эту историю иначе. Я вам не скажу, что это было легко сделать. Кто знает, как устроена киноиндустрия, тот понимает, что продюсеры не любят тратить деньги. Мы с Андреем переписали, пришли, убедили, получили допфинансирование для того, чтобы восьмая серия была круче, эмоциональнее, острее, чем то, что у нас получилось ранее. Не то, чтобы нам было стыдно за то, что было сделано. Но так бывает. В нашем проекте "Лед 2" сцену, где Саша узнает о смерти жены, мы снимали два раза. Мы сняли первый раз - хорошо, но… не то. Переписали и сняли еще раз. Так же получилось и здесь".

О выходе последнего эпизода сериала Жора Крыжовников сказал: "В связи со всеми этими доделками и переделками, которые мы готовим, восьмая серия выйдет чуть позже - мы дополнительно сообщим о дате".

Справка "РГ"

"Слово пацана. Кровь на асфальте" (18+) - 8-серийная драма режиссера Жоры Крыжовникова из линейки Wink Originals и START Originals. Проект создан кинокомпанией TOOMUCH Production, "НМГ Студией" и телеканалом НТВ при поддержке Института развития интернета (АНО "ИРИ"). Цифровая премьера сериала состоялась на платформах Wink и START 9 ноября 2023 года, на телеканале НТВ проект выйдет в 2024 году.

О чем сериал

Напомним читателям краткий синопсис сериала. События разворачиваются в конце 1980-х - это один из самых сложных и противоречивых периодов в истории страны. Перестройка вызвала тектонические сдвиги в СССР, который скоро вообще перестанет существовать. Вместе с предчувствием перемен, свободой слова, музыки и цен появляется и свобода от совести, граничащая с беспределом. В условиях всеобщей потерянности и нищеты, пока родители борются за выживание, брошенные дети сбиваются в уличные стаи.

Когда старое изживает себя - стихийно возникает альтернатива с понятными правилами жизни, поддержкой и словом пацана, которое крепче клятвы. 14-летний школьник из интеллигентной семьи Андрей, чтобы защитить себя от прессинга хулиганов, заводит дружбу с пацанами. Случайный знакомый - Марат - становится для Андрея и зрителя проводником в пацанский мир.