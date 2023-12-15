Писатель Додолев: Градский рассказывал, что Пугачева не поет с 1986 года

Писатель Евгений Додолев, близкий друг композитора Александра Градского, рассказал о словах композитора относительно творчества Аллы Пугачевой. Его слова передает aif.ru. "Он сказал, что самое потрясающее в истории Примадонны, что Алла не поет аж с 1986 года. Дословно: "На связках у нее узлы. Она не может петь. У нее диапазон - одна октава", - рассказал Додолев. Журналист добавил, что Пугачева могла объявлять по 14 концертов, затем она отрабатывала лишь один день, а все последующие выступления отменяла из-за плохого самочувствия. По его словам, Градский был уверен, что съемки с различных концертов Пугачевой были сделаны в пяти-шести местах, создавая видимость постоянных выступлений артистки. После своего недавнего визита в Россию Пугачева, уехавшая из страны после начала военной операции на Украине, опубликовала в соцсетях новое обращение, в котором заявила, что ради поклонников всю жизнь пела и жертвовала здоровьем и личной жизнью. "Я свою миссию выполнила, я давно не пою, и моей судьбой управляет вселенная. И не надо считать количество волос на моей голове (после Чернобыля - спасибо, хоть что-то осталось)", - писала она.