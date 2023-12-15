3 фильма о школьном буллинге

Травля в школе — очень часто встречающееся явление, искоренить которое, увы, не удается на протяжении многих лет.

© Кадр из фильма «Все умрут, а я останусь»

Во многих классах обязательно найдется человек, которого просто не замечают или унижают другие ученики. Порой издевательства одноклассников заставляют жертву буллинга совершать ужасные поступки.

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В подборке «Рамблера» — фильмы о том, какими жестокими могут быть подростки, и к чему эта жестокость может привести.

«Чучело» (1984)

Кадр из фильма «Чучело»

Советский фильм Ролана Быкова с Кристиной Орбакайте в главной роли, наверно, одна из самых известных картин того времени о жестокости подростков. И до сих пор тема, поднятая в нем, не теряет актуальности.

Шестиклассница Лена Бессольцева приезжает к своему дедушке в небольшой провинциальный городок и идет в новую школу. Наивная, добрая девочка очень хочет понравиться своим одноклассникам. Но они считают ее странной, тем более, что ее дедушка, коллекционер картин, появляющийся на людях в неизменно старом пальто, слывет в городке чудаком.

Одноклассники называют Лену чучелом, в ее адрес отпускают шуточки, в ответ на которые она лишь улыбается и предпочитает во всем соглашаться с ребятами. А однажды берет на себя вину мальчика, из-за которого весь класс наказали и не повезли на экскурсию в Москву, на себя. Лене объявляют бойкот.

«Все умрут, а я останусь» (2008)

Дебют Валерии Гай Германики в полнометражном кино рассказывает о проблеме взросления трех девятиклассниц. Фильм был очень неоднозначно принят зрителями из-за своей откровенности. Но, возможно, именно она и делает картину по-настоящему жутковатой и, увы, правдивой.

Вика, Жанна и Катя не слишком увлечены учебой, куда более интересна им школьная дискотека, которую они очень ждут. Они готовятся нарушать запреты, думают, где достать алкоголь, как понравиться мальчикам и клянутся друг другу в вечной дружбе. Однако, клятва оказывается забытой в момент, когда ссора Кати с учительницей ставит под угрозу проведение той самой дискотеки. Подруги ссорятся, а все старшеклассники ужасно злы на Катю.

Вечеринка все же состоится, а Катя, оказавшаяся под домашним арестом, даже находит способ, сбежав, отправиться на нее. Правда, теперь долгожданная дискотека оборачивается совсем не таким замечательным событием, каким представлялась изначально.

«Класс» (2007)

Кадр из фильма «Класс»

События фильма разворачиваются в простой эстонской школе. Ученик выпускного класса по имени Йозеп оказался жертвой травли: одноклассники постоянно высмеивали его, оскорбляли и даже поколачивали. Зачинщиком этой травли был лидер класса Андрес, за которым тянулись и все остальные ученики.

Неожиданно на сторону Йозепа встает один из бывших насмешников Каспар. Ситуация усугубляется, теперь в классе происходит противостояние, которое в один, далеко не прекрасный день, грозит обернуться трагедией. Одноклассники начинают травить не только Йозепа, но и Каспера.