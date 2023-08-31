Кино с психологом: настоящие причины буллинга в фильме «Чучело»

Фильм Ролана Быкова по мотивам одноименной повести Владимира Железникова, вышедший на экраны в 1983 году, о детской жестокости, которая поражает до глубины души, не может не вызывать отклика у зрителей. Его сюжет, актуальный много лет назад, остается таковым и сейчас.

© Кадр из фильма «Чучело»

О том, почему юные главные герои картины именно такие, какие они есть, а также о причине буллинга в фильме «Рамблеру» рассказала психолог Эльвира Гарайшина.

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Помню, как к нам в поселок привезли фильм «Чучело» . В небольшом доме культуры с деревянными неудобными складными стульями негде было сесть. Все места заняты. К маме подошла билетер, сказала, что фильм для взрослых. Мама ответила, что мне уже 7 лет. (хотя мне было 5, но не с кем было дома оставить). Серьезная тетя ушла, а я села между мамой и папой. Фильм напоминал наш поселок: неуютный, заброшенный, с редкими дореволюционными аристократичными зданиями, со старыми избами, с парикмахерской, разместившейся по соседству с овощным магазином, со сломанными скамейками. И мне жалко было дедушку. Уже тогда я понимала, что ему тяжело жить с людьми, которые воспитаны по-другому, по-советски, где предатель — это необходимая роль, без которой социума не будет. Эльвира Гарайшина Психолог, психоаналитик

Главная героиня, Лена Бессольцева, с идеальными представлениями о мире пришла новенькой в шестой класс. У нее есть любящий дедушка, который скупает у горожан картины своего крепостного деда-художника. Иногда отдает за это последнее. Денег даже на новое пальто нет. И он, не задумываясь, годами латал старое. Это никого не смущало, маленькие дети его любили, бабушки восхищенно охали на лавочках, глядя на пожилого, но крепкого мужчину, ветерана войны. Только подростки, в чьем возрасте важен статус и солидность, прозвали его заплаточником.

Лена быстро стала жертвой травли (буллинга) среди одноклассников. Из-за того, что она хотела спасти своего друга, которого полюбила, Диму Сомова, ее прозвали предателем и чучелом.

Каждый участник травли — это испуганный недолюбленный ребенок, который за счет унижения Лены Бессольцевой мечтает стать своим, признанным в подростковой социальной стае. Лидер — маленькая девочка Миронова по прозвищу «Железная кнопка». Предположительно, ее мама нарциссична, для женщины самое главное, чтобы девочка шла к целям, была прилично одета, читала и цитировала умные книги. Эльвира Гарайшина Психолог, психоаналитик

«Железная кнопка» не позволяла себе быть слабой. Ее боялись даже самые сильные мальчики в классе.

Лидер красоты — Шмакова. В 12 лет она поняла, как выгодно жить с папой-алкоголиком. Ее мама научила просить деньги, когда тот «добренький». А девочка Мотя стыдится своей одинокой курящей матери-парикмахера и мечтает уехать к папе в Москву.

У каждого в этом фильме ребенка своя боль, свой дефицит любви. Взрослые инфантильны и глухи. Они сами ищут поддержки и заботы. И даже классный руководитель, которая, казалось бы, любит своих учеников, занята своей жизнью. Она мечтает выйти замуж и уехать из провинциального городка.

Основная причина подростковой травли — это особое восприятие мира. Они воспринимают его как враждебную среду, если в семье есть агрессия и наказания. Это приводит к тому, что личность перестает развиваться. Она словно затвердевает в примитивной избыточной агрессии. Мы видим, как это происходит на примере взрослого Петьки, который зашел в класс к брату Вальке с сигаретой во рту. Они зарабатывают деньги на поимке собак для живодерни. И со всеми разговаривают из позиции силы. Эльвира Гарайшина Психолог, психоаналитик

Отъезд Лены Бессольцевой из враждебного города вместе с дедушкой, который даровал городу бесценную коллекцию картин, — это мудрое и единственно правильное решение. Сложно жить там, где даже стены города пропитаны кровью и насилием. Вспомним, как дедушка рассказывал внучке, как его отца расстреляли рядом с домом фашисты во время войны. Фашисты ушли, а злость осталась.

Лена, напитанная любовью семьи, поддержкой, будет постоянно вызывать зависть у сверстников, бедных на родительское теплое участие. Эльвира Гарайшина Психолог, психоаналитик