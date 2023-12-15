SHOT: Поклонницу Гуфа избили на концерте Москве
Концерт рэпера Гуфа в Москве окончился госпитализацией для 30-летней жительницы Хабаровска, которая приехала в столицу специально на концерт любимого исполнителя. Зрительницу избил на выступлении другой поклонник творчества рэпера, сообщает Telegram-канал SHOT.
Фанатка поссорилась с мужчиной на танцполе, а когда он стал вести себя совсем агрессивно, достала мобильный телефон, чтобы зафиксировать происходящее. Это еще больше разозлило мужчину, он ударил оппонентку по лицу, а также разбил телефон.
Прямо с концерта зрительницу увезли в городскую клиническую больницу имени Ф.И. Иноземцева. Врачи зафиксировали у пострадавшей перелом скуловой кости и закрытую черепно-мозговую травму.
По факту ЧП полиция начала проверку, личность нападавшего выясняется.