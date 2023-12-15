SHOT: Поклонницу Гуфа избили на концерте Москве

Концерт рэпера Гуфа в Москве окончился госпитализацией для 30-летней жительницы Хабаровска, которая приехала в столицу специально на концерт любимого исполнителя. Зрительницу избил на выступлении другой поклонник творчества рэпера, сообщает Telegram-канал SHOT.

Фанатка поссорилась с мужчиной на танцполе, а когда он стал вести себя совсем агрессивно, достала мобильный телефон, чтобы зафиксировать происходящее. Это еще больше разозлило мужчину, он ударил оппонентку по лицу, а также разбил телефон.