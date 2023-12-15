У сериала "Бандитский Петербург" появится продолжение

"Бандитский Петербург", ставший в свое время одним из ключевых детективных сериалов, получит продолжение. Об этом сообщил на страницах 47news журналист издания Игорь Шушарин, соавтор Андрея Константинова, написавшего романы, которые легли в основу сериала.

Шушарин отметил, что Андрей Константинов неоднократно получал предложения написать продолжение "Бандитского Петербурга", но до последнего времени отказывался. Однако недавно все же согласился поработать над сиквелом.

Вместе с Шушариным они написали 21 эпизод, объем сценария пока небольшой, всего 28 страниц. Однако дописывать его Шушарину придется в одиночку.

Напомним, Андрей Константинов скончался после тяжелой болезни 13 декабря. Его уход стал большим ударом для журналистского сообщества Петербурга, в свое время Константинов был в числе соорганизаторов Агентства журналистских расследований, он же входил в число основателей сайта "Фонтанка". Также Константинов с 2004 по 2011 годы возглавлял Союз журналистов Санкт-Петербурга. Прощание с Андреем Константиновым состоится 16 декабря.

Каким будет "Бандитский Петербург" без Андрея Константинова, Игорь Шушарин пока не обозначил. Известно лишь, что в сюжетной линии, которую они продумывали вместе, главными героями будут журналист Обнорский и прокурор Поспелова. Напомним, в оригинальном сериале этих персонажей играли Александр Домогаров и Евгения Крюкова. События, по изначальному замыслу, должны развернуться в 2013 году. Вернутся ли актеры к своим ролям и какая студия взялась за продолжение сериала, Шушарин не уточнил.