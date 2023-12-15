Немецкий дирижер Юстус Франтц выступит в декабре на трех сценах Мариинки

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 декабря. /ТАСС/. Немецкий дирижер Юстус Франтц выступит 20, 22 и 31 декабря на трех сценах Мариинского театра. Об этом сообщила пресс-служба театра.
"Предновогодним подарком Мариинского театра зрителям станет участие знаменитого немецкого дирижера Юстуса Франтца в трех событиях декабрьской афиши. 20 декабря под его управлением прозвучит "Свадьба Фигаро" Вольфганга Амадея Моцарта, 22 декабря - "Немецкий реквием" Иоганнеса Брамса, а в праздничный день 31 декабря - еще один шедевр Моцарта - "Волшебная флейта", - рассказали в пресс-службе.
В опере-буффа "Свадьба Фигаро" в главных партиях выйдут Мария Баянкина, Глеб Перязев, Оксана Шилова, Юрий Воробьев, Сергей Романов, Светлана Карпова и Ольга Сергеева. В исполнении "Немецкого реквиема" примут участие солисты Анастасия Калагина и Владислав Сулимский, а также Хор Мариинского театра.
Юстус Франтц считается одним из ведущих интерпретаторов музыки Моцарта. В предыдущем сезоне он выступил дирижером премьеры зингшпиля "Похищение из сераля". Он же стоял за пультом на премьере оперы "Волшебная флейта", представленной зрителям под конец 2022 года.