Немецкий дирижер Юстус Франтц выступит в декабре на трех сценах Мариинки

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 декабря. /ТАСС/. Немецкий дирижер Юстус Франтц выступит 20, 22 и 31 декабря на трех сценах Мариинского театра. Об этом сообщила пресс-служба театра.

"Предновогодним подарком Мариинского театра зрителям станет участие знаменитого немецкого дирижера Юстуса Франтца в трех событиях декабрьской афиши. 20 декабря под его управлением прозвучит "Свадьба Фигаро" Вольфганга Амадея Моцарта, 22 декабря - "Немецкий реквием" Иоганнеса Брамса, а в праздничный день 31 декабря - еще один шедевр Моцарта - "Волшебная флейта", - рассказали в пресс-службе.