«В кино сниматься»: Никита Пресняков раскрыл цель приезда в Казахстан
Последний год Никита Пресняков живет в США. Накануне звездный наследник прибыл в Казахстан, о чем поспешил сообщить в личном блоге. Артист разместил фото, сделанное в бассейне одного из отелей. Причины визита в соседнее государство не озвучил.
Однако позже опубликовал еще один снимок — он оказался в зрительном зале национального конкурса красоты «Мисс Казахстан».
«Вы не подумайте, я приехал в кино сниматься и это наша первая локация», — подписал кадр Никита.
В Сети тем временем предположили, что в скором времени Пресняков может оказаться в России, чтобы как минимум оплатить долги и налоги. Но пока о дальшейших планах артист не рассказывает.