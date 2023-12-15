«В кино сниматься»: Никита Пресняков раскрыл цель приезда в Казахстан

Последний год Никита Пресняков живет в США. Накануне звездный наследник прибыл в Казахстан, о чем поспешил сообщить в личном блоге. Артист разместил фото, сделанное в бассейне одного из отелей. Причины визита в соседнее государство не озвучил.

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Однако позже опубликовал еще один снимок — он оказался в зрительном зале национального конкурса красоты «Мисс Казахстан».

«Вы не подумайте, я приехал в кино сниматься и это наша первая локация», — подписал кадр Никита.