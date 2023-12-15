Марку с героями "Спокойной ночи, малыши!" выпустили к юбилею телепрограммы
Почтовую марку, посвященную героям детской телепередачи "Спокойной ночи, малыши!" - Хрюше, Степашке, Филе и Каркуше, выпустили в почтовое обращение. Ее тираж составил 144 тысячи экземпляров.
Церемония гашения марки прошла в Москве. Она приурочена к 60-летию программы "Спокойной ночи малыши!, отмечаемой 1 сентября 2024 года.
В церемонии памятного гашения приняли участие телеведущая Оксана Федорова, генеральный директор акционерного общества "Марка" Артем Адибеков, певица Нина Шацкая и герой Хрюша вместе с работающей с ним заслуженной артисткой России Оксаной Чабанюк.
Почтовые марки, на которых изображены Хрюша, Степашка, Филя и Каркуша, уже поступили в обращение. Их художником стала Мария Бодрова. Номинал каждой почтовой марки составляет 20 рублей.
Справка "РГ"
Впервые программа "Спокойной ночи, малыши!" вышла в эфир 1 сентября 1964 года. У ее истоков стояли детские писатели, поэты и сценаристы Александр Курляндский, Эдуард Успенский, Андрей Усачев, Павел Барто.
Сегодня вместе с кукольными героями передачу ведут Оксана Федорова, Анна Михалкова, Сергей Безруков и Михаил Пореченков. С куклами работают актеры - заслуженные артисты РФ Наталья Голубенцева, Оксана Чабанюк и Андрей Нечаев, а также актеры Галина Марченко, Халися Богданова, Ирина Ланкина, Юрий Сокиркин и Елена Ломтева.