Марку с героями "Спокойной ночи, малыши!" выпустили к юбилею телепрограммы

Почтовую марку, посвященную героям детской телепередачи "Спокойной ночи, малыши!" - Хрюше, Степашке, Филе и Каркуше, выпустили в почтовое обращение. Ее тираж составил 144 тысячи экземпляров.

Церемония гашения марки прошла в Москве. Она приурочена к 60-летию программы "Спокойной ночи малыши!, отмечаемой 1 сентября 2024 года.

В церемонии памятного гашения приняли участие телеведущая Оксана Федорова, генеральный директор акционерного общества "Марка" Артем Адибеков, певица Нина Шацкая и герой Хрюша вместе с работающей с ним заслуженной артисткой России Оксаной Чабанюк.

Почтовые марки, на которых изображены Хрюша, Степашка, Филя и Каркуша, уже поступили в обращение. Их художником стала Мария Бодрова. Номинал каждой почтовой марки составляет 20 рублей.

Справка "РГ"