Завершены съемки сериала Александра Цоя «Жвачка»
В Москве завершились съёмки нового восьмисерийного молодежного проекта «Жвачка».
В главных ролях — Дарья Балабанова и Антон Рогачёв, режиссёр — Александр Цой.
Делимся первыми кадрами драматической истории.
Галя Шаламова считает дни до момента, когда, наконец, покинет стены детдома и исполнит свою мечту — поступит на сценарный факультет ВГИКа. Но всё меняется, когда она видит провокационный стрим блогера Ганса Шмюзе и решает, что они — родственные души.
Галя добивается внимания Ганса и верит, что это — настоящая любовь. У ребят завязывается роман, но, Гансу всё быстро надоедает, и вскоре ему кажется, что Галя прилипла к нему, как жвачка.
Желая раз и навсегда разорвать отношения, Ганс просит своих друзей сообщить девушке, что его убили. Но в ситуации, где другая бы просто поплакала и забыла, Галя решает своими силами найти убийцу. А кто ищет, — тот всегда найдёт.
Режиссёр Александр Цой: «Кино не всегда должно быть высказыванием, но всегда должно от тебя (как от зрителя) чего-то хотеть, чего-то добиваться от тебя. В моём случае кино — это всегда попытка диалога. Этот диалог может быть агрессивным, может быть эпатажным и на публику, а может быть чувственным и о личном, хоть и очень простом.
В этом и заключается киноязык. Как вести диалог. На этом проекте хотелось говорить об ответственности за свои действия и слова. «Жвачка» «зацепит» зрителя хорошей актерской игрой и внятно рассказанной историей. А потом уже визуалом и интересными «фишками», которые являются лишь инструментами для рассказа в 8 серий».
В ролях: Дарья Балабанова, Антон Рогачёв, Антон Артемьев, Павел Маслаков, Максим Климка, Митя Фёдоров, Галина Данилова, Кирилл Кяро, Маруся Фурина, Лев Зулькарнаев, Фарди Самедов, Наталья Швец, Алексей Барабаш, Карина Александрова, Юлия Волкова, Ульяна Пылаева.