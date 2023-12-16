Чем закончился финальный сезон исторической драмы «Корона»

Сериал «Корона», состоящий из 6 сезонов, официально подошёл к концу. В этот четверг стриминговый сервис Netflix опубликовал вторую часть заключительного сезона исторической драмы и поведал о событиях, случившихся в жизни королевской семьи после гибели принцессы Дианы.

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Действия второй половины сезона развиваются в 2005 году, когда тогда ещё принц Чарльз, просит у Елизаветы II разрешения жениться на Камилле Паркер-Боулз. Королева не сразу даёт положительный ответ, ведь она думает совсем о другом — операции под кодовым названием «Лондонский мост», описывающей список действий сразу после её кончины, а если быть точнее, организацию похорон Её Величества. Однако королева отбрасывает грустные мысли и всё-таки решается проконсультироваться с епископами по поводу второго брака своего главного наследника. Тогда духовенство предлагает провести гражданскую церемонию венчания и церковное благословение при условии, если пара раскается в неверности своим предыдущим супругам.

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После этого Елизавета II хочет попросить благословения у одних из главных людей в жизни Чарльза — его сыновей, Гарри и Уильяма. Оба юноши растеряны, но принц Уильям берёт всё в свои руки и даёт положительный ответ за двоих. Тогда, как и подобает правилам королевского кодекса, Елизавета II звонит Чарльзу, чтобы дать своё благославение, после чего наследник начинает плакать от счастья. Принц Чарльз просит у Камиллы её руки, и вместе они начинают готовиться к свадьбе, которую запланировали на 9 апреля 2005 года.

Кадр из сериала «Корона»

В сериале также упомянули о неприятном моменте из биографии принца Гарри, когда тот вместе с Уильямом и Кейт выбирает себе нацистский костюм на празднование Хэллоуина. А вот королеву мучают терзания, ведь она пытается понять, как долго сможет править Великобританией, она вспоминает молодую себя и даёт слово оставаться на троне до последнего вздоха. Затем нам показывают свадьбу Чарльза и Камиллы, на которой появились принц Филипп и Елизавета II, но сердце королевы по-прежнему с Гарри и Уильямом. Она решается на разговор со старшим сыном Чарльза и просит, чтобы тот всегда был добр к Гарри. «Во многих отношениях быть вторым труднее, чем первым», — говорит она.

Кадр из сериала «Корона»