Стала известна причина смерти Мэттью Перри, звезды сериала «Друзья»

Ночью 29 октября скончался звезда «Друзей» Мэттью Перри — он утонул в собственном джакузи после отказа сердца. Смерть актёра стала крайне неожиданной новостью как для обычных зрителей, так и для звёзд Голливуда. Артисту было 54 года.

Спустя полтора месяца офис судмедэкспертизы в Лос-Анджелесе опубликовал официальный отчёт о причинах смерти актёра. Медики обнаружили в крови Мэттью Перри следы кетамина — препарата, который используется в том числе для лечения депрессии. Отмечается, что вещество вызвало чрезмерную стимуляцию сердечно-сосудистой системы и угнетение дыхания артиста.