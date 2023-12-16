10 нестандартных фильмов, которые можно посмотреть в новогоднюю ночь

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Но не каждый год нам хочется смотреть одно и то же по несколько раз! Не пора ли разнообразить список?

Видео дня

Популярный блогер Диана Беррингтон собрала десять нестандартных фильмов, которые можно посмотреть в новогоднюю ночь!

Счастливого Рождества

Когда накануне Рождества к семейной паре приезжает сестра мужа, которая только что рассталась с парнем, их размеренная семейная жизнь меняется до неузнаваемости! Кому-то фильм может показаться скучным, но мне понравилось, потому что он реальный, немного наивным местами, но очень забавный. Однозначно советую к просмотру!

Почти Рождество

Главный герой, вернувшись в канун Рождества домой из тюрьмы, обнаруживает, что все изменилось. Его друг предлагает заняться продажей елок перед праздником, чтобы подзаработать. Очень реалистичная и смешная история о двух друзьях, герои фильма меняются несколько раз, потому что, как и все люди, имеют свои достоинства и недостатки!

Маленькие женщины

В центре сюжета четверо сестер, причем абсолютно разных по характеру. Девочки растут бок о бок, взрослеют, но неизменно поддерживают друг друга. И зритель вместе с героями переживает огромную палитру чувств и событий: тут и первая любовь, и путанница в первых чувствах, и предательство. А сама картина очень красивая, чего только костюмы стоят! Смотреть можно всей семьей.

Петровы в гриппе

В канун Нового года автомеханик Петров заражается гриппом. Те же симптомы проявляются у его жены и сына. Реальность искажается, и новогодняя Россия превращается в сюрреалистичное сновидение. Очень интересная картина-эксперимент, которая точно погружает вас в совершенно другой мир!

Неспящие в Сиэтле

Главный герой после смерти жены переезжает с сыном в Сиэтл. В это время в другом городе Энни Рид сообщает близким о своей помолвке. По пути домой девушка слышит по радио голос мальчика, который загадывает, чтобы у отца появилась новая любовь. Ну а дальше нас ждет романтика, романтика и еще раз романтика! Добрейший юмор, который точно заставит улыбнуться, отличная игра актеров и атмосфера фильма сделают ваш вечер еще уютнее.

Кошмар перед Рождеством

В царстве Хэллоуина правит Джек, и в один день он натыкается на город Рождества. Он устраивает похищение Санта-Клауса, чтобы занять его место. Мрачноватая картинка и добрый сюжет. Вас ждут зомби, скелеты и еще много ужасных созданий со смешными характерами. Очень люблю этот мультфильм и пересматриваю его каждый год!

Рождество, опять

Главный герой и его коллеги готовятся к празднику. Вот только у нашего героя разбито сердце, потому что его бросила девушка. Но случайное знакомство меняет его жизнь. Фильм прекрасный, милый, рождественский, но не сказочный. Красиво снято, актеры передали характеры своих персонажей просто превосходно. Если вам грустно сегодня и хочется немного тепла, то этот фильм хорошо впишется в ваше настроение.

Санта на продажу

Компания раскапывает сопку Корватунтури в Лапландии. Работники обнаруживают гробницу, а вскоре в округе начинают происходить жуткие вещи, с которыми придется разбираться детям! Однозначно, советую смотреть этот фильм всем, у кого нет новогоднего настроения, потому что сразу после просмотра оно у вас появится!

Чёрное Рождество

В женском общежитии празднуют Рождество. Девушке звонит неизвестный, а потом он проникает в комнату жертвы и убивает её. Действительно достойный фильм ужасов, который не утратил жуткую атмосферу. Поэтому смело рекомендую к просмотру!

Рождественские страшилки