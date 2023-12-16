Стало известно, где проходили съемки сериала «Слово пацана»

Сериал «Слово пацана» (18+) стал одной из самых нашумевших премьер ноября. В Сети его обсуждают едва ли не больше, чем два года назад - шоу «Игра в кальмара» (18+). Зрители разбирают сериал по кадрам, а самые преданные поклонники пытаются вычислить, где снималась та или иная знаковая сцена.

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Где снимали «Слово пацана. Кровь на асфальте», накануне рассказал РБК. Несмотря на то что проект основан на книге Роберта Гараева «Слово пацана. Криминальный Татарстан 1970-2010-х» (18+), съёмки проходили вовсе не в Казани. Против этого выступили местные власти и активисты.

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В результате снимать криминальную драму решили в Ярославле. Локации опознали сами жители: здесь и Угличский рынок, и училище им. Собинова, и местный Дом культуры. В группе «Массовка в кино, Ярославль» говорится, что работа в городе шла 1,5 месяца.

За это время успели снять, например, погоню милиции за угнанной скорой на Волжской набережной. Локацией для сходок на футбольном поле выступил район Брагино, один из самых густонаселённых в Ярославле. В некоторых сценах город даже заменил Москву. Скажем, приехавшие покорять столицу Зима, Турбо, Ералаш и Марат на самом деле приходят на Советскую площадь Ярославля.

Это не единственный неожиданный факт о сериале «Слово пацана». Так, зрителей удивило, что многие молодые актёры до оглушительного успеха светились на экранах разве что в эпизодических ролях. Это можно сказать про Леона Кемстача (Андрей), Рузиля Минекаева (Марат) и Анну Пересильд (Айгуль). И, да, Пересильд - не просто однофамилица, а дочь актрисы Юлии Пересильд и режиссёра Алексея Учителя.

В Сети предполагают, что после «Слова пацана» актёров завалят предложениями. Сейчас в рейтинге сериалов «Кинопоиска» проект занимает 12-е место, опережая немало культовых шоу - «Шерлока» (12+), «Аббатство Даунтон» (18+) и «Лучше звоните Солу» (16+). Интерес к сериалу более чем очевиден.