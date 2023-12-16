Мультфильм «Побег из курятника 2»: где смотреть в России

Понравится всем: и старичкам, и новичкам.

В детстве я засмотрел кассету с «Побегом из курятника» до дыр: восхищался пластилиновой анимацией, смеялся над шутками, до жути боялся бессердечной Мелиссы Твиди. Поэтому вторую часть сильно ждал, пусть и с опаской. Всё же прошло 23 года — теперь зрителя сложнее удивить визуалом, а шутки должны быть исключительно политкорректными.

К счастью, авторы мультфильма справились с задачей. Смотреть «Побег из курятника 2» так же интересно, как и в начале нулевых.

«Побег из курятника 2»: где смотреть?

Мультфильм вышел на Netflix. Официального перевода на русский нет, только субтитры.

Чемпионат.com

Проникнуть в курятник

Авторы мультфильма знали, что лишь малая часть аудитории помнит оригинал. Поэтому всё начинается с краткого пересказа старых событий. После этого нам показывают сбежавших куриц, которые поселились на симпатичном острове и счастливо живут. Главные герои Рокки и Джинджер вообще на седьмом небе, ведь у них родилась храбрая и красивая дочка Молли.

Проблема в том, что былые кошмары до сих преследуют героев. В итоге они слишком старательно оберегают дитя от опасностей внешнего мира: не рассказывают о курятниках, злых людях и наггетсах. Вот только девочка слишком любопытная — она сбегает с острова и попадает на птицеферму нового типа. Там электрические заборы, роботы-охранники и приборы, лишающие животных воли.

Родители сходят с ума от горя и решаются на новый подвиг. Их цель — пробраться на защищённую птицеферму и вытащить дочь. Для этого потребуются вся их отвага, изобретательность и связи.

За 23 года франшиза не растеряла креатив. Чего стоит проникновение на ферму, где курицы проворачивают настолько безумные фокусы, что невольно улыбаешься. Причём в каждой сцене есть некая особенность: иногда сценаристы умело пугают и нагоняют драму, иногда — удачно шутят, удивляют отсылками на массовую культуру и заигрывают со старой аудиторией. Флешбэки с мрачной Мелиссой Твиди по-прежнему разрывают сердце.

Смотреть на всё это приятно, но есть и минусы. Увы, авторы «Побега из курятника 2» будто боятся поднимать сложные темы. Перед нами банальная история о том, что родителям стоит быть чуть откровеннее с детьми и не душить их чрезмерной опекой, а юнцам надо бы слушаться старших. На фоне многогранной истории из второго «Кота в сапогах» сюжет кажется блёклым.

Чемпионат.com

Красиво и прекрасно

К сюжету можно придраться, но к визуалу — никак. В «Побеге из курятника 2» выдающаяся пластилиновая анимация с обилием деталей. Когда во вступлении показывают остров куриц, хочется поставить мультфильм на паузу и внимательно всё рассмотреть. Плетёные хижины выглядят как настоящие на фоне сотни листочков и ягод, у всех героев свои стиль и отличительные черты, анимации идеально передают эмоции — от страха до восторга.

Похоже, новый «Побег из курятника» — самый красивый пластилиновый мультфильм в истории. В плане проработки он обходит «Уоллеса и Громита», «Барашка Шона», «Диких предков» и прочие хиты. Поэтому смотреть продолжение стоит хотя бы ради картинки.

Также надо отметить актёров озвучки, которые добавляют происходящему эмоций и убедительности. Рокки играет Захари Ливай из «Шазама», Джинджер — Тэндиве Ньютон из «Мира Дикого запада», девочку Молли — Белла Рамзи из «Одних из нас». Эти ребята очень стараются!

Чемпионат.com

«Побег из курятника 2»: стоит ли смотреть?

Быть может, «Побег из курятника 2» — не самый глубокомысленный мультфильм, но ради роскошного визуала и удачных шуток его стоит смотреть. Новинка подойдёт как для семейного, так и самостоятельного просмотра.

Оценка «Побега из курятника 2» — 8 из 10

Понравилось

Выдающаяся пластилиновая анимация

Много удачных шуток и отсылок

Отличная актёрская игра.