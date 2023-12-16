Актеры «Тайн следствия» рассказали, что ждет зрителей в 23-м сезоне

Актеры сериала «Тайны следствия» рассказали, что ждет зрителей в 23-м сезоне
На телеканале «Россия» выходит 23 й сезон самого долгоиграющего сериала на родном ТВ – «Тайны следствия» (18+).
Режиссёру и актёрам приходится прикладывать немало усилий, чтобы сохранить интерес зрителей к трудовым будням следователя Марии Швецовой. Поэтому в новом сезоне героиню кроме запутанных дел вновь ждут метания в личной жизни.
После очередного расставания с Луганским в жизни Марии Сергеевны вскоре появляется новый поклонник – Васнецов. Но добиться взаимности героини ему будет сложно – сценаристы вновь заставят Марию Швецову метаться и сомневаться в своих чувствах.
Режиссёром 23-го сезона стал Максим Демченко, снимавший два последних сезона «Тайн». По его словам, оживлять историю на третьем десятке сезонов довольно сложно. Проще снять новый сериал по оригинальному сценарию, с оригинальными героями и новыми конфликтами.
«Этот сериал существует так долго, наверное, потому, что что-то очень правильное было заложено в фундамент этой истории, были угаданы персонажи, были угаданы, будем надеяться, артисты», – считает Александр Новиков, играющий Фёдора Курочкина.
И в этом смысле главную роль, по мнению актёра, сыграла Анна Ковальчук.
Кстати, впервые она вышла на съёмочную площадку именно в роли Марии Швецовой. Причём на пробах 22-летняя актриса соврала, что ей 29 лет, чтобы соответствовать по возрасту героине.
Практически в самом начале съёмок Ковальчук почувствовала, что находится в интересном положении. Но режиссёру ничего не сказала, опасаясь лишиться роли. В итоге, когда стало известно о беременности главной исполнительницы, что-либо менять было уже поздно. И пришлось переделывать сценарий под беременность актрисы.
В результате рожала Анна Ковальчук прямо в кадре. Так что её дочь Злата стала актрисой сериала с самого рождения.
В этом сезоне зритель вновь увидит её в роли дочери главной героини.
«Златы будет очень много в этом сезоне, меня это радует: такое счастье – провести лишние часы, минуты с дочкой, посплетничать, и в кадре мне с ней прекрасно. Судьба Златы – и героини, и моей дочери – совпадает, потому что с первых дней жизни она появилась в этом сериале, и так всё и идёт. Понятно, что в её 23 года меня как маму волнует, как у неё всё сложится. То же самое происходит и в фильме: у нас часто это всё переплетается», – поделилась Анна Ковальчук.
Не исключено, что в будущем её героине придётся выстраивать отношения не только с дочерью, но и с внуками. По крайней мере, как стало известно, у сериала планируется 24 й сезон. И его создатели подумывают о юбилейном 25 м.