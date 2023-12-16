Актеры «Тайн следствия» рассказали, что ждет зрителей в 23-м сезоне

«Златы будет очень много в этом сезоне, меня это радует: такое счастье – провести лишние часы, минуты с дочкой, посплетничать, и в кадре мне с ней прекрасно. Судьба Златы – и героини, и моей дочери – совпадает, потому что с первых дней жизни она появилась в этом сериале, и так всё и идёт. Понятно, что в её 23 года меня как маму волнует, как у неё всё сложится. То же самое происходит и в фильме: у нас часто это всё переплетается», – поделилась Анна Ковальчук.