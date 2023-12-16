Сценарист Андрей Золотарев заявил, что из "Слова пацана" вырезали сцены сборов

Сценарист "Слова пацана" Андрей Золотарев в интервью "Радио.Sputnik" признался, что из сериала вырезали сцены сборов героев, чтобы не "сбивать темп". "Там были целые блоки с тем, как эти пацаны себя ведут во время сборов, что они конкретно говорят… Хорошо, что Жора (режиссер Жора Крыжовников — "Газета.Ru") в итоге все это порезал в сценарии, потому что это сбивало бы темп", - пояснил Золотарев. В рамках интервью автор обсудил сцену из сериала, где Айгуль и Марат смотрят фильм "Робокоп". Сценарист вспомнил, что в его детстве подростки встречались на улице и пересказывали друг другу сюжеты новинок кино, потому что иначе у других ребят не было возможности узнать, о чем фильм. "Собирается толпа и все слушают, потому что нет никакого другого варианта узнать, что там происходило в этом фильме. Это такое окно в новый мир. И мне до такой степени нравится этот аттракцион. У нас его много было", - рассказал Золотарев.