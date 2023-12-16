Умер актер из "Декстера", "Клиники" и "Офиса" Джек Аксельрод

Ушел из жизни американский актер Бродвея, кино, сериалов и "мыльных опер" Джек Аксельрод.

В официальной фильимографии артиста, берущей начало на "Бананах" Вуди Аллена в 1971-м, - ровно 90 пунктов.

Джек Аксельрод умер "в силу естественных причин" в Лос-Анджелесе, два месяца не дожив до своего 94-летия. Об этом сообщил THR его представитель.