Умер актер из "Декстера", "Клиники" и "Офиса" Джек Аксельрод

Ушел из жизни американский актер Бродвея, кино, сериалов и "мыльных опер" Джек Аксельрод.

Умер актер из "Декстера", "Клиники" и "Офиса" Джек Аксельрод
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В официальной фильимографии артиста, берущей начало на "Бананах" Вуди Аллена в 1971-м, - ровно 90 пунктов.

Список - впечатляет: "Даллас" и "Династия", "Блюз Хилл-стрит", "Клиника" и "Офис", "Меня зовут Эрл" и "В Филадельфии всегда солнечно", "Декстер" и "Рэй Донован", третьи "Трансформеры" и "Одинокий рейнджер".

Джек Аксельрод умер "в силу естественных причин" в Лос-Анджелесе, два месяца не дожив до своего 94-летия. Об этом сообщил THR его представитель.

На пенсию артист вышел, когда ему исполнилось 90 лет. Последняя роль - доктор Чербенко в комедии с Алисией Сильверстоун "Плохая терапия".

Фильмы и сериалы
В Филадельфии всегда солнечно
Клиника
Одинокий рейнджер
Трансформеры
Джек Аксельрод
Алисия Сильверстоун
Вуди Аллен