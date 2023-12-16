Какие сериалы Жоры Крыжовникова стоит посмотреть после «Слова пацана»

Создателем нашумевшего сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» стал Жора Крыжовников.

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Почему стоит смотреть сериал «Фишер»

Жора Крыжовников (настоящее имя — Андрей Першин) был одним из продюсеров сериала «Фишер», премьера которого состоялась на онлайн-сервисах more.tv и Wink 8 февраля. Лента рассказывает историю поимки маньяка Сергея Головкина, орудовавшего в Московской области с 1986 по 1992 год.

На счету серийного убийцы 11 доказанных жертв. В обвинительном заключении числилось 13 убитых, предположительное количество замученных маньяком детей — 40. Своих жертв Головкин искал среди мальчиков-подростков, которых он убивал, насиловал и пытал. Большинство преступлений серийный убийца совершил в подвале своего гаража.

Сериал «Фишер» имеет рейтинг 7,8 на сервисе «Кинопоиск» на основе 58 рецензий. Лента получила множество положительных отзывов. В частности, кинокритик издания Lenta.ru Илья Королевский назвал сериал реалистичным и захватывающим детективом.

«Получается крайне реалистичный и захватывающий детектив — при том, что чуть ли не каждый второй оригинальный проект на российских стримингах сегодня посвящен работе сотрудников следствия и полиции, „Фишер“ оказывается куда интереснее конкурентов», — отмечает он.

По словам Софьи Бротвейн из издания Forbes, сериал «очень тонко раскрывает характер каждого героя».

«Сериал не держится на одной только детективной линии», — подчеркивает кинокритик.

Главные роли в «Фишере» исполнили Иван Янковский (Вова Адидас из «Слова пацана»), Александра Бортич и Александр Яценко. Маньяка Головкина же сыграл Андрей Максимов (Вадим по прозвищу Желтый из «Слова пацана»).

Почему стоит смотреть сериал «Звоните ДиКаприо!»

Крыжовников выступил режиссером сериала «Звоните ДиКаприо!». Проект представляет собой комедийную драму, главным героем которой является актер Егор Румянцев (исполнитель роли — Александр Петров).

Согласно сюжету, персонаж Петрова — звезда популярного сериала про врачей. Он «слетает с катушек» от успеха: срывает съемки, путается в любовных связях, всем врет. Румянцев живет для себя и ни во что не ставит чувства других людей. Однако в один момент его жизнь резко меняется, когда он узнает, что болен ВИЧ.

Кинокритики России по итогам голосования признали «Звоните ДиКаприо!» лучшим российским сериалом 2018 года. Редакция «Кинопоиска» внесла «Звоните ДиКаприо!» в список лучших сериалов, вышедших в мире в 2018 году, и в список «25 главных сериалов 2010-х».

Журналистка Александра Перевозчикова в издании «Сиб.фм» отмечала, что «Звоните ДиКаприо!» — уникальный проект.

«Необычный рваный монтаж, сатира над современным обществом, остросоциальные проблемы и щепотка магии — все это создало по-настоящему уникальный проект», — писала представительница СМИ.

Кинокритик Евгений Ткачев в журнале «Искусство кино» заявил, что «Звоните ДиКаприо!» «возвышается над остальными русскими сериалами, словно слон». По его мнению, «Крыжовникову удалось снять суровую ветхозаветную притчу, которая начиналась с комедии о жизни артистической богемы и продолжалась как ВИЧ-драма».

Почему стоит смотреть короткометражку «Проклятие»

В 2012 году состоялась премьера короткометражного фильма Крыжовникова «Проклятие». Лента длится семь минут.

По сюжету у неизвестного нищего актера, который пришел на кастинг, начинается истерика, переходящая в яркий матерный монолог о неудавшейся сломанной жизни и о сотнях таких же бедолаг, как и он сам.

«Этот небольшой фильм поднимает тему, касающуюся российского кинематографа. О том, что в современной России практически отсутствуют достойные художественные картины. Но хорошее кино могло бы существовать», — отмечается на «Кинопоиске».

Главные роли в короткометражке исполнили Тимофей Трибунцев и Юлия Александрова (мама Пальто из «Слова пацана»).

За короткометражку «Проклятие» Крыжовников получил специальный приз жюри кинофестиваля «Святая Анна» в 2012 году.

Почему стоит смотреть сериал «Ваша честь»

Премьера криминальной драмы «Ваша честь», одним из продюсеров которой стал Крыжовников, состоялась 2 декабря 2021 года на онлайн-платформе more.tv. Телевизионная премьера сериала в России прошла с 16 по 26 мая 2022 года на Первом канале. Сериал является адаптацией популярного израильского криминального проекта «Судья» 2017 года.

Лента рассказывает о Михаиле Романове — судье в районном суде приморского города. Романов славится своей принципиальностью и неподкупностью. Однажды он узнает, что его сын Антон попал в беду: молодой человек без спросу взял машину и сбил на ней мотоциклиста, после чего скрылся с места преступления. Романов без колебаний решает отвезти сына в полицию: он должен признаться и понести наказание.

Однако вскоре выясняется, что сбитый мотоциклист — Даниил Разин, сын одного из самых опасных криминальных авторитетов города, которого Романов собственноручно отправил за решетку год назад. Главный герой понимает, что признаться в аварии означает обречь Антона на верную гибель.

Рейтинг сериала на «Кинопоиске» составляет 8,1. Лента «Ваша честь» получила много положительных отзывов. Как отмечал кинокритик Сергей Сычев из издания «Известия», смотреть сериал необходимо.

«Смотреть это, конечно же, необходимо. Как минимум из-за Олега Меньшикова — артист этот уже очень много лет словно нарочно отказывается от главных ролей, предпочитая второй план. Так было в „Легенде № 17“, то же в „Гоголе“, где персонажа Меньшикова убивали чуть ли не в самом начале. Его едва успеваешь разглядеть, а он уже исчезает из кадра, предоставляя возможность действовать протагонисту», — отмечает Сычев.