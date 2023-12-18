«Слово пацана. Кровь на асфальте»: о чем сериал, где его снимали и почему хотели запретить

Сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте» вышел в ноябре 2023 года и сразу же вошел в список самых громких премьер в России. История о подростковых бандах, которые существовали в Казани в конце 1980-х, вызвала множество обсуждений в сети — дошло до того, что сериал даже призывали запретить. О каких событиях рассказывает картина, где проходили съемки и почему создателей «Слова пацана» обвинили в романтизации бандитизма — в материале «Ленты.ру».

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Сюжет сериала «Слово пацана»

Нашумевший сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте» рассказывает о молодежных группировках, которые существовали в 1980-х годах в Казани. Это явление вошло в историю как «казанский феномен», участников группировок называли «мотальщиками», а стычки уличных банд того времени — «асфальтными войнами».

Участниками таких группировок были в основном подростки: они контролировали определенные улицы и даже микрорайоны, дрались за территорию, устраивали разборки, а также занимались разбоем и грабежами.

Главный герой сериала — 14-летний Андрей Васильев, обычный советский пионер из бедной семьи, примерный ученик и музыкант. По просьбе учительницы он помогает однокласснику, хулигану Марату, подтянуть английский. Между ребятами завязывается дружба. Андрей узнает, что Марат состоит в банде «Универсам», которую основал Вова Адидас, старший брат Марата. Вскоре и сам Андрей становится ее членом, «пришивается» к группировке.

8 серий вошли в первый сезон «Слова пацана»

Что значит слово «пацан»? После выхода сериала слово «пацан» обрело новый виток популярности. Считается, что впервые оно появилось в романе Михаила Шолохова «Тихий Дон», вышедшем в 1928 году. До этого выражение не встречалось в словарях и текстах. Из этимологии ясно, что слово «пацан» имеет южные корни. По одной из версий, оно происходит от еврейского слова «поц», которое имеет несколько значений: «половой член», «дурак» и «глупец». По другой версии, это слово могло возникнуть от южнорусского «пацюк», что означало «крыса» или «поросенок». В 1929 году слово «пацан» внесли в словарь со значением «мальчуган». Позже так стали называть хулиганов, беспризорников и малолетних преступников. Но широкое распространение это слово получило только в 1990-х. Тогда же у него появились сразу два основных значения. Значения слова «пацан»: мальчик, юноша; член преступной группировки. Сейчас же этим словом называют приятелей. Например: «Мы с пацанами пойдем поиграем в футбол». Негативную коннотацию «пацан» утратил. Также популярностью пользуется фраза «Пацан сказал — пацан сделал». Она указывает на ответственность и надежность человека, о котором идет речь, а также гарантирует, что обещанное будет им выполнено.

На чем основан сериал «Слово пацана»

Сериал основан на документальном романе казанского журналиста Роберта Гараева «Слово пацана. Криминальный Татарстан 1970-2010-х». Автор в те времена был участником молодежной группировки «Низы» — одной из многих группировок Казани.

Воспоминания Гараева частично легли в основу биографии главного героя сериала — Андрея Васильева. Автор книги, как и герой сериала, до вступления в группировку был обычным пионером, ходил в художественную школу (Андрей ходит в музыкальную), а в банде искал защиту от произвола уличной шпаны.

Несмотря на реальный антураж, все персонажи и фабула сериала «Слово пацана» выдуманы его создателями

Банды состояли в основном из несовершеннолетних ребят, которые объединялись по территориальному признаку. В зависимости от масштаба и влияния, группировки контролировали одну или несколько улиц, а некоторые — целые микрорайоны. При этом у всех банд были общие ритуалы и кодекс поведения, специфический жаргон и строгая иерархия.

Правила группировок О возникновении «казанского феномена» и его трансформации в одном из выпусков своего блога рассказывала журналистка Саша Сулим. Вот несколько правил уличных группировок, которых придерживались все банды. Ежедневные сборы — важнейших ритуал подростковых банд Казани. Они длились по два-три часа, приходить на них должен был каждый член группировки. Пропустить сбор можно было только по уважительной причине, а их было всего две: смерть матери или проблемы с правоохранителями. За несколько пропусков без уважительной причины из группировки «отшивали», то есть выгоняли. Пацан мог встречаться только с девственницей, но если он бросал партнершу, то воспользоваться ею могли другие члены группировки. Оральный секс тоже был под запретом. Членам группировок запрещалось общаться с милицией. Также пацаны не могли работать официантами, таксистами, барменами или коммерсантами.

Чтобы присоединиться к молодежной группировке (то есть «пришиться), подростку нужно было выстоять в бою с одним из ее действующих участников. Если для новичка все проходило успешно, он переставал быть «чушпаном» — то есть человеком, который не состоит ни в одной банде. Таких было принято унижать, обворовывать или «ставить на деньги». Новобранец становился «скорлупой», «шелухой» или «зеленым». Названия могли меняться в зависимости от предпочтений конкретной группировки, но значили одно и то же — низшую ступень иерархии.

Самых безбашенных и опытных членов банд называли «суперами», это были, как правило, старшеклассники. Но главными считались старики, или старшие — уже не подростки, а молодые люди от 20 лет, успевшие отслужить в армии или отсидеть в тюрьме. Остальные участники группировки должны были беспрекословно им подчиняться. Правила были общими для всех возрастов: не пить, не курить, ежедневно посещать сборы.

Где снимали «Слово пацана»

Изначально сериал планировали снимать в Казани и Набережных Челнах, ведь именно в столице Татарстана разворачиваются действия «Слова пацана». Среди местных жителей даже провели пробы для участия в съемках, но от этой идеи пришлось отказаться.

Съемки в итоге решили перенести в Ярославль. Там снимали даже сцены, которые по сюжету происходят в Москве

Так, события во дворе, в том числе хоккейную коробку для сборов, снимали в ярославском районе Брагино, а фасады ДК, где проходили дискотеки, — у Дома культуры на Резинотехнике. При этом интерьеры самого ДК — зал для танцев и кинотеатр — снимались в музыкальном училище им. Л.В. Собинова.

Почему «Слово пацана» хотели запретить

Сериал «Слово пацана» вызывает споры в Рунете с момента премьеры. В то время как одни зрители с нетерпением ждут продолжения истории о 14-летних Андрее и Марате, другие переживают, что сериал может вызвать новую волну подростковой преступности.

При этом в Совете Федерации сериал оценили положительно. Сенатор Иван Евстифеев подчеркнул, что лента отражает историю России, и, какой бы сложной она ни была, это часть нашей жизни. Создатели «Слова пацана» показывают, как обстояли дела в те года, рассказывая об этом тем, кто не знал, и напоминая остальным. Общая задача россиян — не дать этим событиям повториться.

Против запрета сериала выступил и режиссер Никита Михалков, который назвал такие призывы огромной глупостью. Он подчеркнул, что ответственность за воспитание детей лежит на их родителях, и если дети после просмотра сериала станут похожими на его героев — значит, взрослые не справились со своей задачей.

Сценарист сериала Андрей Золотарев тоже не увидел причин для его запрета. Он отметил, что фильм рассказывает о том, как «зло возвращается злом» и почему «нельзя становиться на эту тропу». Постановщик «Слова пацана» Жора Крыжовников добавил, что не понимает разговоров о романтизации уличного беспредела, в которой обвиняют сериал. Он предположил, что это может быть связано с неоднозначными характерами героев, которые вовсе не злодеи, а просто запутавшиеся люди.

При этом автор одноименной книги Роберт Гараев напомнил, что у сериала есть маркировка «18+», и призвал подростков его не смотреть.

В то же время создатели сериала запустили новый `оциально-просветительский проект «Пацаны меняются», чтобы помочь подросткам и их родителям справиться с переходным возрастом. Приводя в пример сцены из «Слова пацана», проект рассказывает школьникам, какие последствия могут возникнуть в результате необдуманных действий, а также подсказывает взрослым, как реагировать в сложных ситуациях, которые связаны с поведением растущих детей.

Любой пацан и хулиган — это прежде всего сын, внук, племянник. «Слово пацана. Кровь на асфальте» показывает, что происходит, если упустить ребенка. Наш сериал — это сильнодействующая вакцина от насилия и криминала. Он честно показывает, что никакой романтики в группировках нет Антон Володькин генеральный директор видеосервиса Wink.ru

Будет ли второй сезон «Слова пацана»

Роскомнадзор провел проверку, в ходе которой нарушений закона не выявил: под запрет сериал не попал. В ведомстве также напомнили, что лента имеет возрастную маркировку.