Джеймс Ганн объяснил, почему «Бэтмен» Ривза не входит в киновселенную DC

Это выбор Мэтта, и мы его уважаем. Он работает над криминальной сагой о Бэтмене, включающей также сериал о Пингвине. Это отдельная вещь, и он упорно работает над ней. На днях он пришел и предложил нам потрясающий материал. Так что мы планируем продолжить развивать данную идею.