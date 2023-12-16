Адам Сэндлер и Джордж Клуни снимутся в новом фильме сценариста «Барби»

Журналисты издания Variety рассказали, что Адам Сэндлер и Джордж Клуни снимутся в новом фильме Ноа Баумбаха. Ранее он работал над «Брачной историей» и «Белым шумом» в качестве режиссёра, а над «Барби» трудился как сценарист.

Адам Сэндлер и Джордж Клуни снимутся в новом фильме сценариста «Барби»
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Картина описывается как «смешная и эмоциональная история о взрослении взрослых». Производством ленты займётся компания `etflix.

Сценарий для комедии Баумбах напишет вместе с Эмили Мортимер (сериал «Долл и Эм»). Продюсерами выступят Эми Паскаль («Маленькие женщины», «Человек-паук: Возвращение домой») и Дэвид Хейман («Гарри Поттер и узник Азкабана», «Мальчик в полосатой пижаме»).

Синопсис, каст, название и сроки премьеры фильма пока не раскрываются. Вероятно, больше информации Netflix сообщит в ближайшие месяцы.

Фильмы и сериалы
Гарри Поттер и узник Азкабана
Мальчик в полосатой пижаме
Маленькие женщины
Человек-Паук: Возвращение домой
Эми Паскаль
Дэвид Хейман
Эмили Мортимер
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Адам Сэндлер
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