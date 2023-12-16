Адам Сэндлер и Джордж Клуни снимутся в новом фильме сценариста «Барби»
Журналисты издания Variety рассказали, что Адам Сэндлер и Джордж Клуни снимутся в новом фильме Ноа Баумбаха. Ранее он работал над «Брачной историей» и «Белым шумом» в качестве режиссёра, а над «Барби» трудился как сценарист.
Картина описывается как «смешная и эмоциональная история о взрослении взрослых». Производством ленты займётся компания `etflix.
Сценарий для комедии Баумбах напишет вместе с Эмили Мортимер (сериал «Долл и Эм»). Продюсерами выступят Эми Паскаль («Маленькие женщины», «Человек-паук: Возвращение домой») и Дэвид Хейман («Гарри Поттер и узник Азкабана», «Мальчик в полосатой пижаме»).
Синопсис, каст, название и сроки премьеры фильма пока не раскрываются. Вероятно, больше информации Netflix сообщит в ближайшие месяцы.
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