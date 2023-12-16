Адам Сэндлер и Джордж Клуни снимутся в новом фильме сценариста «Барби»

Журналисты издания Variety рассказали, что Адам Сэндлер и Джордж Клуни снимутся в новом фильме Ноа Баумбаха. Ранее он работал над «Брачной историей» и «Белым шумом» в качестве режиссёра, а над «Барби» трудился как сценарист.

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Картина описывается как «смешная и эмоциональная история о взрослении взрослых». Производством ленты займётся компания `etflix.