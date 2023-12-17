Съемки сиквела «Скалолаза» со Сталлоне начнутся летом 2024 года
Анонсированный весной 2023 года сиквел приключенческого боевика «Скалолаз» с Сильвестром Сталлоне запустят в работу летом 2024 года, утверждает портал ScreenDaily.
Проект получил финансирование от немецкого фонда FFF Bayern в размере двух миллиардов евро. Большая часть съемок пройдет в Баварии.
Режиссером «Скалолаза 2» стал Рик Роман Во («Стукач», «Гренландия»).
Сиквел продолжит историю рейнджера Гейба Уокера в исполнении Сильвестра Сталлаоне. Он оказывается в заложниках в горном отеле в Доломитовых Альпах.
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