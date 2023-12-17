В США выйдет фильм о будущем вооруженном конфликте внутри Америки

В США представлен первый трейлер апокалиптического боевика "Гражданская война", который выйдет на экраны в преддверии предстоящих в 2024 году президентских выборов в Америке.

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Драматическое название и предполагаемое содержание фильма-утопии не оставляет сомнений в его направленности - путем запугивания побудить политически поляризованное американское общество в необходимости дважды подумать перед тем, как голосовать за опасных для нынешнего политистеблишмента США несистемных конкурентов.

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"Захватывающее адреналиновое путешествие по расколотой Америке, балансирующей на лезвии бритвы" - так звучит синопсис призванной шокировать зрителей картины.

По ее сценарию в США происходят катастрофические события, вызванные выходом из состава страны сразу 19 штатов. Сформировав коалицию "Западных сил" и "Флоридского альянса", а также вывесив новую версию американского флага с двумя звездами вместо пятидесяти, сепаратисты ведут наступление на Вашингтон. Не желая потерять власть, президент США в нарушение конституции приказывает авиации бомбить, а танкам наматывать на гусеницы собственных сограждан. Всю эту вакханалию фиксируют два американских военных корреспондента, которые долго работали в "горячих точках" и с ужасом наблюдают стремительное превращение Америки в одну из них.

Сценарий начала второй в истории Соединенных Штатов гражданской войны еще несколько лет выглядел больными фантазиями экстремистов-маргиналов. Однако в условиях роста политической нетерпимости, расового антагонизма, социально-экономической неопределенности и разрыва в доходах между богатыми и бедными американцами, на руках у которых находится более 300 миллионов единиц огнестрельного оружия, полностью исключать возможность внутреннего кризиса в США становится недальновидно. Тем более что налицо предпосылки к быстрой разбалансировке знаменитой системы сдержек и противовесов - от обвинений в подтасовке результатов последних президентских выборов и штурма Капитолия в 2021 году до недавнего включения вопроса о выходе Техаса из состава страны в местные избирательные бюллетени.

О серьезных проблемах с внутренним восприятием американцами происходящих внутриполитических и социальных процессов свидетельствуют свежие замеры общественного мнения. Так, согласно результатам опубликованного 15 декабря информагентством Ассошиэйтед Пресс социсследования, большинство (51 процент) граждан страны считает, что "демократия в США не работает", а 62 процента уверены в том, что предстоящие президентские выборы "несут риски демократии". Стремительно утрачивается и вера в сакральную для многих поколений граждан "американскую мечту" - своеобразный договор между американским обществом и властью. Об этом свидетельствуют данные ноябрьского соцопроса Чикагского университета - 45 процентов респондентов заявили, что эта "американская мечта" больше не работает, а 18 отметили, что никогда не считали ее правдивой.

51 процент американцев считает, что "демократия в США не работает"

Да и как может быть по-другому, когда "угрозу демократии" несет не кто-нибудь, а президент США Джо Байден, который "готов нарушить конституцию США" и "преследует политических оппонентов". Такое мнение выразил бывший глава Белого дома Дональд Трамп, являющийся наиболее вероятным кандидатом от Республиканской партии на выборах 2024 года. Популярный республиканский политик сможет баллотироваться лишь в том случае, если его не осудят сразу по нескольким эпизодам инкриминируемых ему преступлений, грозящих длительным - в сотни лет - тюремным заключением.

На этом фоне очевидно, что именно консервативные избиратели Трампа и будут той самой целевой аудиторией снимаемого режиссером Алексом Гарландом фильма "Гражданская война". Посмотрев картину, протрамповский электорат должен задаться вопросом: стоит ли голосовать за этого несистемного политика и рисковать стабильностью в стране? А сторонники теорий заговора вовсю пишут в соцсетях о том, что с помощью картины начата психологическая подготовка и программирование американцев к самой вероятности гражданской войны в США, пишет издание Vice.