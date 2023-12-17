Фильм «Вонка» с Тимоти Шаламе стартовал с $ 82 млн по миру — это выше прогнозов

По итогам первого уикенда сборы фильма «Вонка» с Тимоти Шаламе в США составили $ 39 млн. Это не самый внушительный результат, однако он оказался несколько выше прогнозов аналитиков. Общая касса ленты достигла отметки в $ 82 млн.

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Как отмечают эксперты, «Вонка» ещё наверняка доберёт в грядущие недели — декабрьские премьеры редко стартуют очень успешно. Учитывая положительные отзывы от зрителей и рождественскую атмосферу фильма, картина скорее всего продолжит собирать стабильную кассу в течение всего проката. Важно учитывать, что для окупаемости ленте нужно собрать всего лишь около $ 250 млн — бюджет фильма составил примерно $ 125 млн.