Актриса Стречина заявила о желании сняться во французском кино

12 декабря в онлайн-кинотеатре START состоялась премьера второго сезона сериала «Сестры». Актриса Ангелина Стречина, знакомая зрителям по роли Ирины, рассказала «Газете.Ru», чего ждать от новой части проекта, о своей работе в Театре Сатиры, любимых режиссерах и стрессе в профессии.

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- Как вы считаете, каким получился второй сезон "Сестер"? Как его встретят зрители?

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- Я хочу, чтобы зрителям он понравился. Ведь у нас появилась возможность сделать работу над ошибками и еще лучше подготовиться к новому сезону. Мы уже знали своих персонажей, не надо было их придумывать, а только лишь развивать, делать глубже, что ли. Кроме того, во втором сезоне все персонажи раскрываются по-новому — больше историй про жизни героинь в отдельности. Когда я читала, честно, мне было интересно. В первом сезоне мы познакомили зрителя с героями, во втором — расскажем про каждого более детально.

- Каким было возвращение на съемочную площадку "Сестер"?

- Когда мы пришли на площадку второго сезона, я была в лютом восторге! В отличие от первого сезона, где мне было сложно работать, второй я ждала. Дело в том, что персонаж Иры мне совсем не свойственен — она жесткая, расчетливая, почти безэмоциональная, мне было непросто сниматься. А когда мы подошли ко второму сезону, я уже знала, кто такая Ира, и даже сказала: "Здравствуй, Ира, пойдем — поработаем". И теперь уже была работа не на сопротивление, а, скорее, на раскрытие персонажа.

- Какие у вас отношения с "сестрами" по площадке? Кто из них вам ближе?

- Замечательные! Когда мы все вместе встретились на съемочной площадке, то постоянно болтали: надо уже снимать, а нам так классно, так интересно! И как уже потом со мной поделился наш режиссер Илья Силаев, он заметил, что ко второму сезону между нами — актрисами — сложились именно те отношения, которые по сценарию соответствуют нашим героиням. А из сестер ближе всех Аня Котова.

- То есть сложились настоящие сестринские отношения?

- Скорее, отношения, которые были у сериальных сестер. Ведь на площадке - по крайней мере, у меня была такая история — включались те черты характера, которые мне не очень свойственны. Например, колкость Ирины. Я поймала себя на том, что, приходя на съемочную площадку, периодически кого-то подкалывала, постоянно над кем-то шутила, учила кого-то. А потом приходила домой и думала: "Это вообще кто был?" Но на площадке "это" включалось. Интересный процесс. Поэтому и общение строилось тоже относительно этой и других особенностей героини.

- Вы говорили, что роль Ирины далась вам непросто, поскольку пришлось играть максимально непохожего на вас человека. Расскажите, с какими эмоциями вы возвращались к этой роли? Боялись, что будет снова некомфортно?

- Вы знаете, нет, никаких страхов в этот раз не было. Возможно, причина в том, что перед тем, как мы запустили съемочный процесс второго сезона, у нас было много созвонов и встреч с режиссером и шоураннером проекта — и все возникающие у меня вопросы обсуждались. Поэтому когда мы запустились, я четко понимала, что, как и почему делаю. Мы разобрали все сцены, которые казались мне сложными или непонятными.

- Ваша героиня Ирина во втором сезоне изменилась? Что нового увидит в ней зритель?

- Она очень сильно изменилась. Могу сказать, что мы узнаем об Ирине больше. В первом сезоне зрители видели акулу бизнеса. Во втором сезоне мы увидим Ирину как человека. Появятся сцены дома, и в домашних сценах мы увидим Ирину без маски.

- Ирина - непохожий на вас человек. А про какие из ваших ролей можете сказать: этот персонаж похож на меня?

- Интересный вопрос. На самом деле в каждом персонаже есть что-то от меня. Если бы во мне не было каких-то черт характера той же Ирины, я бы не смогла ее сыграть. Честно — не знаю. В какой-то момент, помню, даже задумалась: а кто же я? Наверное, кто-то объединяющий всех моих героинь. Знаете, у меня было довольно строгое воспитание, я росла хорошей и правильной девочкой, но когда мне стали попадаться героини-"оторвы", идущие всем наперекор, мне понравилось играть их. И я поняла, что это тоже часть меня — во мне это тоже есть, просто раньше не давала этому вырваться. Кстати, часто учусь у своих персонажей. Например, у Ирины. Недавно, когда мы отсняли второй сезон, у меня был девичник и я зарезервировала столик в ресторане. Пришла туда, а моей брони нет. И тут я думаю: сейчас включу Ирину и всех разнесу. Подхожу к администратору, начинаю "разносить", но у меня не получается. Потому что когда я играю Ирину, у меня есть текст, я в себе уверена. А тут, в реальной жизни, пошла решать с напором Ирины, а внутри-то сидит Ангелина, которая кроткая… И меня тут же загасили (смеется)! Тогда подумала: ну вот, не получилось, но я же попыталась. А вчера меня обидел администратор в пункте доставки. Пришла домой, жалуюсь Илье (супругу. - "Газета.Ru"): "Вот, меня обидели". А он говорит: "Ну почему ты не включаешь Ирину, ты же можешь так общаться, почему ты этого не делаешь?" А я не знаю… Не получается.

- Может, нужен третий сезон, чтобы уж точно прочувствовать Ирину и применить в жизни ее навыки?

- А про это я ничего не скажу. Хотя кое-что знаю (смеется).

- Вы пересматриваете свои фильмы и сериалы? Какую из ролей считаете самой успешной, а какую — наоборот?

- Про успешную ничего сказать не могу, потому что "успех в кино" — это очень относительная вещь. Например, в моем случае "успешным" стал проект "Триггер" — после него меня стали узнавать на улице, несмотря на второстепенную роль. А другая моя работа, которую считаю очень крутой, в сериале "Екатерина. Самозванцы", где я сыграла Елизавету, — ее никто почти не знает. Поэтому сложно ответить однозначно. А что касается первого вопроса, вот "Сестер" я пересматривала несколько раз и поначалу постоянно обращала внимание на свои косяки.

- В нескольких ваших проектах действие происходит в эпоху СССР. Каково это было — погрузиться в период, который вы не застали?

- Это всегда очень интересно! Когда мы снимаемся в разных эпохах, то изучаем это время, этих людей. Мне очень нравится смотреть фильмы, читать дневники и очерки того времени, погружаться в историю. Если говорить конкретно про съемки проектов об СССР, мне безумно нравится, как люди тогда говорили. Ощущение начитанности и образованности.

- Расскажите о ваших любимых книгах. Кого из персонажей классических произведений вы хотели бы сыграть?

- Вообще, я люблю фантастику, но это немного другая история, ее толком не снимают в России. А сыграть мне было бы интересно Катарину из "Укрощения строптивой" и Элизу Дулиттл из "Пигмалиона". Когда в прошлом году меня вызвал к себе художественный руководитель Театра Сатиры Сергей Газаров и сказал, что я буду играть Элизу, чуть не закричала от восторга, ведь это была моя мечта. И вот — в январе 2024 года у нас уже премьера.

- С кем из режиссеров вам хотелось бы поработать?

- С Вуди Алленом. С Квентином Тарантино. С Уэсом Андерсоном. Почему бы и нет (смеется)? - А с кем из актеров сняться вместе? - Мне хотелось бы пообщаться с Мерил Стрип.

- Если бы вам предложили поработать в другой стране, где бы хотели попробовать себя в кадре или на сцене?

- Я бы хотела сняться во французском кино. Мне нравится, как они снимают: очень глубоко, на мой взгляд. Недавно я пересматривала "Хористов" и в очередной раз проревела весь фильм.

- Сегодня на стриминговых площадках выходит невероятное количество новых сериалов. Вы следите за премьерами? Какие проекты вас впечатлили?

- Честно говоря, я не слежу за премьерами, но только по той причине, что у меня нет на это времени. Вот сейчас все обсуждают один популярный сериал, а я и его не смотрела. У меня обычно по-другому: прихожу на какую-то премию, кому-то вручают награды, и я в этот момент знакомлюсь с новыми картинами и записываю себе, что надо посмотреть. Вот так чаще всего и происходит — все уже вышло, все посмотрели и обсудили, а я только начинаю.

- Если говорить про жанры, какие вам ближе всего?

- Если про жанры для просмотра дома, когда ты уставший и хочешь расслабиться после работы, то это что-то "для отдыха". Я люблю, чтобы было смешно, по-доброму и с каким-то смыслом. Вот недавно досмотрела "Два холма". Там моя однокурсница снимается, Пелагея Невзорова, приятно.

- Как вы считаете, каких фильмов и сериалов сегодня ждут российские зрители?

- Мне кажется, сегодня зритель хочет думать во время просмотра, искать суть, причины и смыслы. Появляются новые глубокие проекты — например, "Триггер". Если бы люди не развивались, не хотели бы думать, этот проект прошел бы мимо. Но он стал настолько успешным, что люди советовали друг другу: "Ты не видел "Триггер"? Обязательно посмотри". Я часто это слышу. И это очень здорово.

- Чего, по вашему мнению, не хватает российскому кинематографу?

- Денег. Это скажет любой киношник (смеется).

- А со стороны потребителя — что хотят смотреть люди?

- Все хотят разного, но однозначно качественного. Лично мне не хватает фильмов, в которых главные героини — женщины. Во время учебы в институте мы читали много пьес, где главные герои — мужчины, и меня это расстраивало. Сейчас тенденция меняется, появляется больше фильмов с женщинами, и это приятно.

- Вы начинали карьеру как киноактриса, сегодня вы еще и артистка Театра Сатиры. Расскажите, вам легко было перестроиться с кино на театр?

- Это было очень сложно! Многие говорят — мол, какая разница, в кино или в театре играть? Для меня эта разница оказалась колоссальной. Представьте, распределиться на пятиминутную сцену или на три часа? Первое время, когда я играла в театре, к какому-то моменту спектакля у меня начинала кружиться голова - и все темнело перед глазами. А потом я узнала, что на сцене необходимо существовать иначе, чем в кино, потому что "крупного плана" никто не увидит. Но, конечно, тоже все по-настоящему. А еще нужно было перестроиться и научиться говорить со сцены так, чтобы тебя все слышали, — это отдельная история.

- Получается, работать в театре сложнее, чем в кино?

- Не скажу… Просто в кино я работала с третьего курса института, а в театр пришла год назад.

- В интервью вы рассказывали, что в детстве не мечтали о карьере актрисы, а больше смотрели в сторону танцев. Балетная школа помогает вам в вашей профессии?

- Помогает с точки зрения дисциплины. Ты всегда должен быть лучше, закончить то, что начал, всегда должен быть в строю и в хорошей форме. А если говорить про сами танцы, то нет, сейчас нет времени танцевать, к сожалению. Но моими первыми картинами как раз были те, где нужна была танцующая девочка. - Актер — это профессия про откровенность? Или наоборот — никто никогда не видит за ролями настоящего человека? - Все актеры разные. Я человек, который открывает свою душу, когда играет. А есть люди, с которыми общаешься — что на площадке, что за ее пределами — и не понимаешь, настоящий ли он. Есть люди, которые открываются, а есть те, которые все время что-то играют. Последних я побаиваюсь.

- Насколько много стресса в вашей профессии?

- У меня иногда создается ощущение, что наша работа — равно стресс. Потому что ты все время должен быть включен, не имеешь права быть уставшим, у тебя, например, не может болеть живот. Ты должен быть всегда идеальным, ты должен прийти и работать. Мы работаем с энергией, с эмоциями, поэтому нужно быть включенным на 100%. Если твоя героиня плачет, тебе нужно плакать, то есть я должна себя как-то раскачать, а это довольно энергозатратно. После таких съемок, как правило, я выжатая как лимон.

- Что вам помогает справляться со стрессом?

- Сон. И, конечно, близкие, семья, домашние животные. Иногда я прихожу домой, сажусь к Илье, жалуюсь-жалуюсь-жалуюсь, прихожу в себя, а потом беру крысок на руки и становится хорошо. Вот такой простой у меня рецепт успокоения.

- В этом году вы вышли замуж. Сложно ли совмещать актерскую карьеру и личную жизнь?

- Для каждого это индивидуально. Мне — нет. Во-первых, мы оба актеры, и нам проще, ведь мы оба понимаем всю специфику профессии. Второй момент — мы оба работаем в Театре Сатиры. В обеденный перерыв мы можем встретиться, поговорить. Сложно в том плане, что не видимся. Мы живем вместе, но видим друг друга нечасто. Но мы оба это понимаем, поэтому стараемся найти любую возможность, чтобы пообщаться.

- Вы советуетесь с супругом перед тем, как принять предложение сняться в том или ином проекте?

- Да, конечно. Мы в принципе все обсуждаем. Так легче, ведь одна голова — хорошо, а две — лучше.

- Бывает, что Илья вас отговаривает от каких-то ролей?

- Нет. Он всегда говорит: "Это твое дело, твое решение, я могу только дать тебе совет или поделиться своим мнением". Но все остальное — остается за мной.

- Как в кино и в театре относятся к молодым актерам?

- Скажу честно, я слышала не очень приятные комментарии в адрес молодых актеров. И я очень расстроилась, когда это услышала. Но потом моя подруга прочитала мне цитату Мольера из "Тартюфа : "Злит этих праведниц, зачем доступны нам те прелести, что им не по зубам". И я расслабилась.

- Что бы вы посоветовали молодым актерам, которые только начинают свой путь?