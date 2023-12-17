Счастье любит тишину: самыми популярными сериалами оказались не те, о которых все говорят

Netflix опубликовал подробные данные о зрителях, которые показывают разительный контраст между сериалами, доминирующими в сетевых разговорах, и теми, которые действительно производят фурор на платформе.

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В то время как разговоры в интернете крутятся вокруг жанровых хитов и престижного телевидения, настоящие чемпионы потокового вещания, такие как «Джинни и Джорджия», спокойно занимают первые места, опережая такие известные сериалы, как «Корона» и «Ведьмак».