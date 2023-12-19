В Челябинске взлетели продажи одежды в стиле 80-х после сериала «Слово пацана»

Так, с даты премьеры сериала продажи шапок в таком стиле увеличились на 50%, кофт и футболок – на 75%, а пиджаков и костюмов – на 100%, пишет «ФедералПресс». Шапки покупателям обходятся в среднем в 1140 рублей, кофты – около 2 тысяч рублей, а пиджаки и костюмы – в 1,8 тысячу рублей. При этом футболки и кофты покупают чаще всего.Сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте» рассказывает о молодежных группировках Казани в конце 1980-х годов. Проект стал самым обсуждаемым в России и странах СНГ.Писатель Роберт Гараев, автор книги «Слово пацана» анонсировал новую книгу о женских бандах, напоминает телеканал 360. Ее выпустит издательство Individuum.