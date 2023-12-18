18 ДЕКАБРЯ 2023 Фото: «Гагаринский. Культура района» Библиотека №183 проведет 19 декабря встречу дискуссионного клуба «Кино Италии». Начало запланировано на 17:30. Об этом сообщается в соцсетях «Гагаринский. Культура района». Гости посмотрят фильм «Белые ночи» режиссера Лукино Висконти. Это экранизация одноименного произведения Федора Достоевского. В роли ведущей выступит А. Кобызева. По сюжету молодой итальянец Марио встречает русскую девушку Наталью и влюбляется в нее. Однако бабушка Натальи строго следит за ней. К тому же девушка уже помолвлена с мужчиной средних лет. Возрастное ограничение 12+. Гостей будут ждать по адресу: ул. Строителей, д. 8, к. 2.