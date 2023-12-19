Народная артистка России Александра Жигалова умерла в возрасте 94 лет

Народная артистка Российской Федерации Александра Жигалова скончалась в Оренбурге в возрасте 94 лет. Об этом сообщил Оренбургский драматический театр имени Горького, где Жигалова работала с 1960 года. "Скорбная весть пришла в наш театр. Ушла из жизни народная артистка России Александра Павловна Жигалова. За более чем полвека ею сыграны лучшие роли в произведениях мировой драматургии", - говорится в публикации. Званием народной артистки России Жигалова была удостоена в 1998 году. В 1967 году она стала заслуженным артистом РСФСР. Артистка играла Дездемону в "Отелло" Уильяма Шекспира, исполняла роли Калугиной в "Служебном романе" по пьесе Эмиля Брагинского и Эльдара Рязанова, Василисы Егоровны в "Капитанской дочке" Александра Пушкина. Свою сценическую деятельность Жигалова начала в Белгороде. До этого сообщалось, что в Москве обнаружили тело танцора и шоумена Дмитрия "Пухляша" Красилова, известного по шоу "Танцы на ТНТ" и клипам Little Big.